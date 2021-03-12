CHP'li Murat Emir: 50 milyon kişinin aşılanması 2022 yılının haziran ayını bulacak

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Koronavirüs aşısının Türkiye'deki sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Türkiye Aşı Tablosu istatistiklerine göre, günde ortalama 185 bin doz aşılama yapılmış. Bu hızla giderse, 50 milyon kişinin aşılanması 2022 yılının Haziran ayını bulacak" dedi.

Emir, Sağlık Bakanlığı'nın günlük aşılama sayılarını yayınladığı Türkiye Aşı Tablosu'ndaki istatistikleri değerlendirdi. Türkiye'de ilk aşılamanın 14 Ocak'ta, ikinci partiyle gelen 6.5 milyon doz aşının da 11 Şubat'ta vurulmaya başlandığını hatırlatan Emir, "Türkiye, bu hızla giderse 100 milyon doz aşıyı ancak 540 günde tamamlayabilecek" dedi.

"Günde bir milyon 100 bin kişinin aşılanacağı söylenmişti"

Emir, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye’ye ilk aşı 30 Aralık'ta 3 milyon doz olarak gelmiş ve bu partinin aşılaması 14 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta bitmişti. Aynı gün, ikinci partide gelen 6.5 milyon dozun aşılanmasına başlanmıştı. 29 Ocak'ta da üçüncü partiyle 3.5 milyon doz aşı geldiği açıklanmıştı. Bu aşıların da 14 günlük kontrol sürecinden sonra 15 Şubat'ta yapılmaya başlandı. İkinci ve üçüncü parti aşıların yani toplam 10 milyon aşının yapılmaya başlanmasının üzerinden bir ay geçti. Sağlık Bakanı ise günde bir milyon 100 bin kişinin aşılanacağını söylemişti. Bu durumda toplam 13 milyon doz aşının vurulma işlemi çoktan bitmeliydi."

"Sağlık Bakanlığı, yeni aşı gelmediği için aşılama sürecini yavaş yürütüyor"

İlk aşılamanın başladığı günden bu yana 57 gün geçtiğini ama Sağlık Bakanlığının aşı tablosuna bakıldığında toplam yapılan aşı sayısının 10 milyon 588 bin olduğunu hatırlatan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani günde ortalama 185 bin doz aşı yapılmış. Türkiye, bu hızla giderse 50 milyon kişinin aşılanması ancak 540 günde yani 2022 yılının Haziran ayında tamamlanabilecek. Bu durumda iki ihtimal ortaya çıkıyor. Ya Sağlık Bakanlığı, yeni aşı gelmediği için aşılama sürecini yavaş yürütüyor. Ya da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, aşılama organizasyonunu sağlıklı ve planlı bir şekilde yürütemiyor.

"İktidar, ısrarla bir aşı üzerinde durdu"

Bugüne kadar geldiği açıklanan aşı miktarlarına ve aşılama takvimine baktığımızda çok net bir şekilde aşı tedariğinde sorun yaşandığı anlaşılıyor. Sağlık Bakanı, bundan sonra gelen aşı miktarlarını açıklamayacağını söylemişti. Neden böyle bir açıklama yaptığı şimdi daha iyi anlaşılıyor. Yakın zamanda yaptığı açıklamalar da aşı tedariğinde sorunların yaşandığını işaret ediyor. İktidar, en başından beri ısrarla bir aşı üzerinde durdu. "Ülkenin kaderini bir aşıya mahkum etmeyin. Aşı kaynağınızı çeşitlendirin" diye uyardık ama her nedense sadece Çin aşısına yöneldiler.

"İktidar, aşı bulamıyor"

İktidar, aşı bulamıyor ve beceriksizliğini kabul etmek yerine sorumluluktan nasıl kurtulacağının telaşına düşmüş. Bakan Koca öylesine inandırıcılığını kaybetti ki gelen aşı miktarını dahi artık açıklamayacağını söyleyebiliyor. Oysa biz 83 milyonun sağlığı adına soruyoruz ve bakanlığın hiç olmazsa bundan sonra şeffaf ve dürüst bir süreç yürütmesini talep ediyoruz."