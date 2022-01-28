CHP’li Murat Bakan: PayPal önergemiz 2 ticaret, 3 hazine bakanı gördü, hiçbirinden de cevap alamadı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, online ödeme sistemi olarak tüm dünyada yaygın biçimde kullanılan PayPal’in lisans başvurusunun reddedilmesini altıncı kez TBMM gündemine taşıdı. Bakan, “PayPal önergemiz iki Ticaret Bakanı, üç Hazine ve Maliye Bakanı gördü, hiçbirinden de cevap alamadı” dedi. Bakan, bir kez de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bakan konuyla ilgili olarak, “PayPal’a Türkiye’de işlem yapabilmesi için lisans verilmemesi, Türkiye’nin küresel ticaret bazında gerilemesine sebep olmaktan başka bir işe yaramadı. Ulusal ve uluslararası e-ticaret bu kadar yaygınlaşmışken dünyanın en büyük ödeme firması PayPal’ın bu çağda Türkiye’den çekilmesi, e-ticaret üzerinden yürütülen tüm işleri sekteye uğrattı. PayPal’ın kapatılması çoğu insan için önemsiz görülebilir, ancak Türkiye’de özellikle üretim ve tasarım yapan kişiler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Beş buçuk yıldır kullanılamıyor

Online ödeme sistemleri içeresinde dünya sektöründe lider isimlerden olan ve ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Avusturya ve İsviçre gibi birçok ülkede faaliyet gösteren Amerikan şirketi PayPal, 6 Haziran 2016 tarihinde Türkiye’deki faaliyetlerini durdurdu. Bu duruma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) yaptığı lisans başvurusunun reddini gerekçe olarak gösteren PayPal, gelecekte Türkiye’deki müşterilere yeniden hizmet verebilmek için gerekli izinlerin alınması yönündeki çalışmalarını süreceğini belirtse de aradan geçen beş buçuk yıla rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu altıncı kez Meclis gündemine taşıdı. Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Murat Bakan, konuşa ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, “PayPal önergemiz iki Ticaret Bakanı, üç Hazine ve Maliye Bakanı gördü, hiçbirinden de cevap alamadı. Dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önergelerimize yanıt vermişlerdi ancak sorularımızı cevaplamamışlardı. Lütfi Elvan’a iki kez sorduk, o da cevaplamadı. Nureddin Nebati’den sorularımıza yanıt olacak bir cevap bekliyoruz. PayPal’a lisans verilmemesinin sebebi nedir” diye sordu. Bakan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin küresel ticaret bazında gerilemesine sebep olmaktan başka bir işe yaramadı"

“PayPal’a Türkiye’de işlem yapabilmesi için lisans verilmemesi, Türkiye’nin küresel ticaret bazında gerilemesine sebep olmaktan başka bir işe yaramadı. Ulusal ve uluslararası e-ticaret bu kadar yaygınlaşmışken dünyanın en büyük ödeme firması PayPal’ın bu çağda Türkiye’den çekilmesi, e-ticaret üzerinden yürütülen tüm işleri sekteye uğrattı. PayPal’ın kapatılması çoğu insan için önemsiz görülebilir, ancak Türkiye’de özellikle üretim ve tasarım yapan kişiler için çok önemli. PayPal’ın herhangi bir sebeple çekilmesinin ardından, örneğin yurt dışında hizmet veren online öğrenme hizmetlerinde eğitim vermek isteyen bir tasarımcı, hizmet sağlayıcıları yaygın kullanıma sahip PayPal ile çalıştığı için bu sistemlere dahil olamıyor. Ayrıca yurt dışına özgün tasarım satışları yapan tasarımcılar da zor durumda kaldı. Diğer yandan Türkiye, vatandaşına, ‘e-ticaret yapma, çağı yakalama, dışarıdan döviz getirme’ de demiş oluyor. PayPal’ın Türkiye’de faaliyetlerine devam etmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.”

"Çoğunlukla diktatörlükle yönetilen ve internet bulunmayan ülkelerde kullanılmıyor"

Murat Bakan, Nurettin Nebati’ye, “Koronavirüs salgının olumsuz etki ve sonuçları ile içinde bulunduğumuz çağ göz önünde bulundurularak; e-ticaretin bu kadar geliştiği bir dönemde, ülkeye döviz girişi konusunda da büyük katkı sunan, dünyanın en büyük ve güvenilir ödeme firmalarından biri olan PayPal’ın tekrar Türkiye’de faaliyet göstermesi için gerekli adımlar ne zaman atılacaktır? PayPal kullanamayan ülkelere baktığımızda çoğunlukla diktatörlükle yönetildiği ve internet bulunmadığı detayı dikkat çekmektedir. Bu listede Türkiye’nin de bulunması sizce ne ifade etmektedir” sorularını sordu. (ANKA)