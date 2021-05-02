CHP'li Murat Bakan: İşinden aşından ettiğiniz insanlar çaresizlikten, umutsuzluktan canına kıyıyor

İCHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Şzmir Buca’da kıraathane işletmecisi Erdal Şenözpak (50) ile Mersin Mut’ta kokoreççi Murat Gümüş'ün (48) ekonomik nedenlerle yaşamına son vermesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hem sesini soluğunu kestiğiniz hem işinden aşından ettiğiniz insanlar çaresizlikten, umutsuzluktan canına kıyıyor. 2021 Türkiye’si budur" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Bakan, "ABD milli gelirinin yüzde 25,4’ünü, İngiltere 16,3’ünü, Almanya yüzde 11’ini halka ayırdı. IMF, Türkiye’nin ayırdığı oranı yüzde 1,9 olarak hesapladı. DİSK ise, Türkiye’nin Covid1-9 ile mücadeleye ayırdığı nakit kaynağın, milli gelirinin sadece yüzde 1,1’i olduğunu hesapladı. Salgın sürecinde hükümetler tarafından sağlanan nakit harcama ve gelir desteklerinin GSYH içindeki payının en az olduğu üç ülkeden biri olurken; salgınla mücadele sırasında vatandaşından para talep eden ve toplayan tek ülke de olduk" ifadesini kullandı.

Bakan şunları kaydetti:

"Sarayın şatafatından vatandaşa sıra gelmiyor"

"Biz bize yeteriz’ dendi, ‘biz bize yeterdik’ de sarayın çevresine yuvalanmış küçük bir zümrenin ihtirasından, şatafatından, doyumsuzluğundan sıra vatandaşa gelemedi, gelemiyor. Milyonlarca insan hükümet tarafından yapayalnız bırakıldı; gerekli destek verilmediği gibi, aile dayanışmasıyla ve mevcut -olmayan- birikimleriyle idare etmeleri beklendi. Bu karadelik herkesi içine çekti. Son bir yılda onlarca insan intihar etti. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyenlere soruyoruz; vatandaşının canından, hayatından daha ala itibar mı olur? Kamu eliyle zenginliğine zenginlik katılan belli bir kesim. Her zamankinden daha çok açlığa, çaresizliğe, yalnızlığa ve karanlığa terk edilmiş bir halk. 19 yıllık AKP iktidarının özeti budur. İnsanlar, Anayasal hakları kapsamında yaşadıkları haksızlıkları protesto edemiyor, ifade özgürlüğü kapsamında sosyal medyada eleştirel bir şey yazamıyor, Sarayın önüne gidip yazar kasa da fırlatamıyor. Hem sesini soluğunu kestiğiniz hem işinden aşından ettiğiniz insanlar çaresizlikten, umutsuzluktan canına kıyıyor. 2021 Türkiye’si budur.”

"Toplumun ne işi ne aşı ne inancı ne umdu kaldı"

"Eriyor çünkü günden güne hırçınlığı artıyor, hırçınlığı arttıkça savruluyor, savruldukça kontrolü yitiriyor, kontrolünü yitirdikçe daha da hırçınlaşıyor. Bu döngüden çıkması mümkün görünmüyor. Bu savuruluş ve kontrolsüzlük daha fazla sürdürülemez. Olması gereken erken seçim ve halkın takdiriyle bir iktidar değişikliğidir. Hiç kimse gerçeklere gözünü kapatmasın, yüzünü çevirmesin, kulaklarını tıkamasın; toplumun ne işi ne aşı ne inancı ne umudu kaldı. Toplumun incinen adalet duygusunun onarılmasından bahsederken; artık insanların ruhlarını, tüm duygu ve düşüncelerini saran o umutsuz, o karanlık, o ağır enkazı nasıl kaldıracağımızı düşünüyoruz. Kolay olmayacak, biliyoruz. Bu yağma ve sömürü düzenini değiştirmek, birlikte üretip adil bölüştüğümüz bir düzen kurabilmek için hep birlikte var gücümüzle mücadele etmek zorundayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına”