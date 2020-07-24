Muharrem İnce'nin cuma namazını Ayasofya'da kılmadığı öğrenildi

CHP’li Muharrem İnce’nin Cuma namazını kılmak için Ayasofya’ya gideceği ancak camiye girmeyerek namazını dışarıda halkın arasında kılacağının belirtilmesinden ardından İnce'nin namazını Sultanahmet Camii'de kıldığı öğrenildi.

Hurriyet.com.tr’de yer alan habere göre, 86 yıl sonra Ayasofya’da kılınacak cuma namazına katılmak üzere İstanbul’a giden CHP'li Muharrem İnce, “Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” dedi.

Ayasofya'ya gitmediği öğrenilden İnce, namazını Sultanahmet Camii'nin önünde halkla birlikte kıldı.

Namazını meydanda kılan CHP'li İnce, "Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine değil ezanın davetine uydum. Protokole gitmek istemedim, Sultanahmet'te namazımızı kıldık. Diyanet İşleri Başkanı davete gerek yok demişti. Sonra davetiye gönderdi. İbadete açmak yerine siyasete açtıkları için oraya gitmedim" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Ayasofya’da kılınacak Cuma namazı öncesinde “Davet gelirse namaza giderim” sözleri ile gündeme gelen CHP’li Muharrem İnce, "ibadet etmek için davete gerek yok denilerek eleştirilmişti. Ardından 500 isme davetiye yollayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İnceyi de arayarak namaza davet etmişti.

Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki evinden çıkışı öncesinde açıklamalarda bulunan İnce, “Pandemi sürecinde Ayasofya’nın ibadete açılacağı haberleri çıkınca bana ‘Cuma namazına gider misiniz’ diye sordular. Ben de ‘Böyle bir pandemi ortamında ibadete açılırsa yoğun bir katılım olacağı için ve sosyal mesafeyi korumamız gerektiğinden mutlaka bir davet olması lazım. Böyle bir davet olursa giderim’ dedim. Ben ibadete açılacağı üzerine bu yorumu yaptım. Ama Diyanet İşleri Başkanı ‘Ezan bir davettir. Başka bir davete gerek yok’ dedi. Bu kadar basit ve herkesin bildiği bir dini bilgiyi, yani ezanın bir davet olduğunu her halde 83 milyonun 83 milyonu da bilir. Evvelsi gün ise Diyanet İşleri Başkanı bana telefon etti. ‘Sizi davet ediyorum’ dedi. Bugün elbette ezanın davetine uyacağız. Ama Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine uyup uymadığımı herkes görecek. Diyanet İşleri Başkanı'na da Nabi’nin kasidesinden bir iki dize okumak istiyorum. Nabi kasidesinde; ‘Oraya unvanla girilmez. Züht ve takva sıraya sokar askerlerini Ayasofya’da’ diyor” demişti.