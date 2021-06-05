CHP'li Muharrem Erkek'ten "Kılıçdaroğlu ve 17 CHP MYK üyesi hakkındaki fezlekeler için özel savcı görevlendirildi" iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 17 CHP MYK üyesi hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Aydıner’in “özel görevlendirme” ile işbaşına getirildiğini savundu.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Erkek, “Bir savcı düşünün. Disiplin cezalarından kurtulup başsavcı vekili yapılıyor. İzmir’e atandığı halde kısa süre sonra Ankara’da göreve başlıyor ve CHP’liler hakkında Meclis’e fezleke gönderiliyor” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise Aydıner’i HSK’ye şikâyet ettiklerini söyledi.

"Altındaki imza yine aynı kişinin"

Erkek, “CHP’nin hem ifade özgürlüğü hem de siyasi faaliyette bulunma hakkı kapsamında değerlendirilebilecek ‘21 Soruda FETÖ kitapçığı’ ile ilgili başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm MYK üyelerimiz hakkında Meclis’e fezleke gönderiliyor. Altındaki imza yine aynı kişinin. 2020 Yaz Kararnamesi ile İzmir’e atanan bu savcı her ne hikmetse kısa bir süre sonra Ankara’da göreve başlıyor ve parlamenter suçlarla görevlendiriliyor. AK Parti Genel Başkanı ve yöneticilerinin sözlerinden hazırladığımız kitapçıktan Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu çıkarmak da zaten özel bir görevlendirme ister” diye konuştu.

Ülkede yargıya güvenin yüzde 20’nin altına düşmesine kimsenin gerekçe aramasına gerek olmadığını kaydeden Erkek, “Ülkemizde birçok şey sıfırlandı. Paralar, siciller, itibarlar. Ama önemli olan adalet duygusunun, yargıya güvenin sıfırlanmaması” dedi.