CHP'li Muharrem Erkek: Milli irade deyip duruyorlar ama yüzde 7 seçim barajını savunuyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir" açıklaması üzerine, "Milli irade deyip duruyorlar ama yüzde 7 seçim barajını savunuyorlar. Seçmen tercihinin en yüksek oranda Meclis'e yansıyacağı sistem üzerinde durulmalı" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkek'in paylaşımı şöyle:

"Seçim barajı 12 Eylül Darbesi'nin kalıntısıdır, demokrasi ayıbıdır. Cumhur İttifakı, 2017 yılında getirdiği bu tek adam rejimini nasıl savunmuştu: 'Barajı kaldıracağız.' Geldiğimiz noktada yüzde 7 diye baraj açıklıyorlar. Bunu da bir lütuf gibi sunuyorlar. Hükümetin Meclis içinden çıkmadığı bu sistemde baraja ihtiyaç yoktur. Çünkü hükümetin Meclis'e karşı bir sorumluluğu bulunmuyor. Meclis'ten güvenoyu alma zorunluluğu yok. O zaman neden barajı savunuyorlar? Milli irade deyip duruyorlar ama yüzde 7 seçim barajını savunuyorlar. Seçmen tercihinin en yüksek oranda Meclis'e yansıyacağı sistem üzerinde durulmalı."