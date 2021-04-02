CHP'li milletvekillerinden çağrı: Kısa çalışma ödeneği pandeminin sonuna kadar uzatılsın

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ortak düzenledikleri basın toplantısında kısa çalışma ödeneğinin pandeminin sonuna kadar uzatılması çağrısında bulundu.

KESK/Eğitim Sen Kurucu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya tepkisini şöyle dile getirdi: “Pandemi mi sona erdi? Ekonomik kriz mi bitti? Toplumun tüm kesimleri mi aşılandı? Kapalı olan işyerleri normal üretime mi geçti? İşsizlik sayıları mı azaldı? Hangi gerekçelerle Kısa Çalışma Ödeneği’ni sonlandırdınız?” Kaya “Bugünden itibaren daha çok işçi işsiz kalacak, daha çok işçi ücretsiz izne çıkartılacak, daha çok işyeri kapanacaktır” diyerek, kısa çalışma ödeneğinin asgari ücret seviyesine çıkarılarak uzatılması gerektiğini belirtti.

"İşten çıkarmalar Covid-19 süresince yasaklanmalı"

Birgün'de yer alan habere göre, Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılması büyük bir işsizlik dalgasına neden olacağını vurgulayan DİSK Başkanlığı da yapmış İzmir Milletvekili Kani Beko ise açıklamasında “Pandemi koşullarında zaten açlıkla, yoksullukla boğuşan milyonlar bir kez daha açlığa, sefalete terk edilecektir. İşten çıkarmalar artacağı için, işsizlik daha da çok artacaktır. Zaten ülkemizde şu an 10 milyona yakın işsizler ordusu vardır. Dünyada 95 ülkenin nüfusundan daha fazla kişinin ülkemizde işsiz olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerine yer verdi. Beko açıklamasında “İşten çıkarmalar Covid-19 süresince yasaklanmalı, işten çıkarmalar ve ücretsiz izinler yerine kısa çalışma ödeneği uygulaması uzatılmalıdır” çağrısında bulundu.

"Bunu kabul etmiyoruz"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yatağan Şube Başkanlığı ve TÜRK-İŞ Temsilciliği de yapmış olan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de şu açıklamada bulundu: “2020 Mart’ından bu yana AKP’nin pandemi ile trajik imtihanına şahit olduk. Trajikti çünkü; diğer ülkeler çubuğu sosyal devlet olmaya bükerken; AKP tam bir vurdumduymazlıkla vatandaşlarımızı kendi kaderine terk etti. Trajikti çünkü; vatandaşlarımız canı ve cüzdanı arasına sıkışmışken, tek kalemde yandaşın milyarlarca liralık vergi borcunu silen, her sene bütçeden garantili projelere milyarlarca lira akıtan Tek Adam Rejimi faturayı yine halka kesti. Trajikti çünkü; TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, 2 bin 719 TL iken işçilerimize bin 431 TL nakdi ücret desteğini reva gördü. Pandemiye işsiz girenlerden, kayıtsız çalışanlardan bahsetmiyorum bile. Hem testiyi siz kıracaksınız, yani pandemi döneminde halkı ekonomik krize mahkûm edeceksiniz, hem de kalkıp tokadı halka atacaksınız yani açlığa talim ettireceksiniz. Bunu kabul etmiyoruz.”