CHP milletvekilleri Meclis’i göreve çağırdı: İşsiz sayısı 55 ilin nüfusunu geçti

İşsiz sayısının 2019 yılı Eylül ayı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi olduğunu, yaşanan artışın 55 ilin nüfusunu geride bıraktığını ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve imzacı CHP’li 25 milletvekili, Meclis Araştırması istedi.

AKP döneminde ekonomik ve sosyal anlamda yurttaşların büyük kayıplar yaşadığını, tarım dışı ve tarım içi sektörlerde sorunların hat safhada olduğunu belirten CHP’li milletvekilleri, araştırma önergesinde, “Genç nüfusta işsizlik oranı 4,5 puanlık artış ile yüzde 26,1 olurken 15-64 yaş grubunda bu oranın 2,4 puanlık artış ile yüzde 14,1 olarak gerçekleşmesi, Türkiye’nin birçok alanda olduğu gibi ekonomik ve sosyal alanda da AKP hükûmetlerince nasıl yönetilemediğine işaret etmektedir” dedi.

"Türkiye mutsuz insanlar ülkesine dönüştü"

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre çalışan sayısının tarım sektöründe 108 bin, tarım dışı sektörlerde ise 516 bin kişi azaldığı kaydedilen önergede şu ifadeler kullanıldı:

“Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 53 olarak gerçekleşirken, sanayi sektöründe ise 5 bin kişi azalmıştır. 2007 yılından sonra Türkiye adeta mutsuz insanlar ülkesine dönüşmüş, 2007 yılında kişi başına düşen gelir 9 bin 564 dolar iken, bu değer aradan geçen 11 yıldan sonra 9 bin 405 dolara gerilemiştir. Asgari ücretin açlık sınırının altında 2 bin 324 TL olarak belirlendiği Türkiye’de vatandaşlarımızın insanca yaşama hakları görmezden gelinmektedir. İşgücü piyasasındaki kötüleşme derinleşerek artmakta, mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergelerinde bozulma görülmektedir. Türkiye’nin ekonomik açıdan büyüdüğüne dair son 17 yılda açıklamalar yapılmasına karşın, refah seviyesi yerine işsizlik rakamları artmaktadır. İşsiz yurttaşların başvuru kuyrukları uzayıp gitmektedir.

"İnfiale neden oluyor"

İşsizlik, ekonomik kriz toplumda derin travmalara sebep olmakta, geçim darlığı yaşayan, geçinemeyen ve açlık ile mücadele ettiğini söyleyerek kendini yakmaya çalışan vatandaş sayısındaki artış toplumda infial yaratmaktadır. Türkiye’de artan işsizliğin önüne geçilerek etkili ve somut politikaların belirlenmesi ve ivedi uygulanması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ediyoruz.”