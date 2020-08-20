CHP'li milletvekilinin ardından danışmanı ile il ve ilçe başkanlarına da Covid-19 teşhisi kondu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün ardından İl Başkanı Mehmet Aşık, Merkez İlçe Başkanı Abdulkadir Özgan ve Ünlü’nün Danışmanı Kenan Zorlu’nun da Covid-19 testi pozitif çıktı.

Aşık, Özgan ve Zorlu’nun sağlık durumlarının iyi olduğu ve 14 gün süreyle evde karantinaya alındığı bildirildi.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü’nün dün Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, konu ile ilgili sosyal medya hesabından dün şu açıklamayı yapmıştı:

"CHP Osmaniye Milletvekilimiz Sn.Baha Ünlü'nün #Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. ‪Milletvekilimize, dostumuza acil şifalar diliyor, tedavi sürecini başarı ile tamamlayarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." (İHA)