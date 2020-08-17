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CHP’li milletvekilinden ‘İnce’ açıklaması: Partide bir kargaşa varmış gibi görüntü sergiliyor ama doğru değil

"Partinin Muharrem İnce'ye ilişkin özel bir düşüncesi yok"

17 Ağustos 2020 15:32

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Memleket Hareketi"ni başlatan ve genel merkeze yönelik iddialarda bulunan eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamasını yorumladı. Bulut, "Partinin Muharrem İnce'ye ilişkin özel bir düşüncesi yok. İnce, CHP'de bir kargaşa varmış gibi görüntü sergiliyor ama bu doğru değil" dedi.

Sözcü gazetesinden Mehmet Serbes'in haberine göre, Bulut, “CHP’nin Muharrem İnce’ye ilişkin özel bir düşüncesi yok. Kendisi çocukluktan beri partilimiz. İnce’nin halk hareketi başlaması partiye dönüşür mü bilemem ama CHP’nin köklü kurumları, kurulları var. Genel Başkanlık dışında bunların hemen hepsinde, her yerde görev almış birisi, nerede ne konuşulur, ne yapılır daha iyi bilir." diye konuştu. 

Bulut, "CHP bir kargaşa varmış gibi görüntü sergiliyor ama bu doğru değil. CHP lider odaklı bir parti değil, kişilerin siyasi geleceği üzerine kurgulanan bir parti değil. Genel başkanlar değişir ama parti değişmez. Kişilerin anlayışına göre şekillenmez, delegenin anlayışına göre şekillenir.” ifadesini kullandı. 

Emeklilikte yaşa takılanların da sorunlarına dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, EYT'lilerin kandırıldığını belirterek “Bunlar seçim vaadi olarak kullanılıyor. Seçim bittikten sonra unutuluyorlar. EYT'liler bu pandemi de çok mağdur oldular. Sebebi de pandemide ilk çıkartılanlar yaşı gelmiş olanlar oldu. Şimdi EYT'liler daha çok mağdurlar eskiye göre…" değerlendirmesinde bulundu. 

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