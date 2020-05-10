CHP'li milletvekili Demirtaş: Salgında 9 milyon çalışana ekmek parası bile yok

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, AKP'nin 18 yıldır uyguladığı politikaların kayıt dışı istihdamı engellemede yetersiz kaldığına, kayıt dışı istihdamın son dönemde yüzde 36 gibi çok büyük oranlara çıktığına işaret eden Demirtaş, “Son 3 yılın AB ilerleme raporlarında da, kayıt dışı istihdamla ilgili olarak Türkiye'nin ilerleme kaydedemediği tespit edilmiştir. Ocak 2020 itibarıyla, ülkemizde her 3 çalışandan 1'i yani yaklaşık 9 milyon işçi kayıt dışı çalışmaktadır” bilgisini paylaştı.

Kayıt dışı çalıştırılan işçilerin işten çıkartıldıklarında işsizlik sigortası ve kısa çalışma ödeneği gibi haklardan yararlanamadıklarını, salgın döneminde işini kaybeden milyonlarca kayıtsız işçinin adeta yokluğun içine düştüğünü belirten Demirtaş, “Bakanlık olarak salgın sonrası ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle mağdur olan ve çalışma yaşamının en korumasız ve güvencesiz kesimi olan kayıt dışı çalışanların mağduriyetlerini ivedilikle gidermek için bir çalışma yapıyor musunuz? Milyonlarca işçinin mağduriyetini gidermek için ne gibi önlemler alacaksınız?” diye sordu.

Ünal Demirtaş, önergesinde toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan kayıt dışı çalışanların eğitim seviyesi düşük ve mesleki eğitimi olmayan, çocuk ve genç, kadın ve geçici koruma kapsamında olan sığınmacı ve kaçak göçmen işçiler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Oysa bu işçiler, kamunun koruma mekanizmalarına en fazla ihtiyaç duyan işçilerdir. Kayıt dışı istihdamın en yoğun olduğu sektörlerde ciddi bir denetimsizlik ve kuralsızlık egemendir. Bu işçiler Anayasanın ve İş Kanunun kendilerine tanıdığı hiçbir haktan yararlanamamakta ve kanunlarla korunamamaktadırlar. Özellikle tarım ve orman, tekstil ve mobilya gibi sektörlerde kayıt dışı çalışanlar Anayasaya aykırı olarak asgari ücretin altında, günde 12-14 saat, hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatiller dahil izinsiz, iş güvencesiz, tazminatsız, sigortasız çalıştırılmaktadır. Emeklilik hakkından mahrum bırakılmaktadır.