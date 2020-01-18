CHP’li meclis üyesinden Esenler'de yeşil alana karakol için yer tesis edilmesine tepki:  Emniyet buraya kaçak bina mı yapacak?

Esenler Belediyesi Tuna Mahallesi’ndeki yeşil alanı Polis Merkezi Amirliği hizmet binası yapılmak üzere 25 yıllığına Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis etti. CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin karara tepki göstererek “Halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli Emniyet buraya kaçak bina mı yapacak” diye sordu.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, teklif geçen günlerde ilçe belediyesi meclisine geldi. Esenler Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin “Emniyet’e tahsis etmek istediğiniz yer 3 parselden oluşuyor ve tamamı yeşil alan. Öncelikle buranın resmi tesis alana alınması lazım. Daha sonra ihtiyaç varsa Emniyet’e tahsis edilmelidir. Bu haliyle tahsis edildiğinde buraya kaçak karakol binası mı yapılacak? Halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli Emniyet Genel Müdürlüğü buraya kaçak bina mı yapacak? Burası yeşil alan olduğu için ‘hayır’ diyoruz” dedi. Yeşil alan AKP’li üyelerin oylarıyla Polis Merkezi Amirliği yapılması şartıyla tahsis edildi. CHP’liler “ret” oyu kullandı.