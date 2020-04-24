CHP'li Mahmut Tanal: Kaz Dağları talancılarına Korona jesti yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Koronavirüs gerekçesiyle maden şirketlerinin haziranda ödemesi gereken devlet hakkı borcunun 28 Aralık’a ertelenmesine, “Kaz Dağları talancılarına korona jesti” diyerek tepki gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden şirketleriyle ilgili kararına tepki gösteren CHP’li Tanal, “Salgın nedeniyle gelirinden, işinden olan vatandaşın borçları üç ay öteleniyor. Vatandaşın kredilerinde, kredi kartlarında erteleme işleminden dolayı faiz farkı işliyor. Ancak devlet, maden şirketleri için kendi alacağını hiçbir ekleme yapmadan 6 aya kadar erteliyor. 6 aylık erteleme emekçiler, yurttaşlar için uygulanmadı” dedi.

"Eşitlik ilkesine aykırı"

Siyanürle altın madeni araması yapılırken Kaz Dağları’nda binlerce ağacın kesilerek, doğa katliamı yapıldığını anımsatan Tanal, şöyle konuştu:

“Koronavirüs salgını sürecinde de bu şirketlerin çalışmaları sürüyor. Hatta bazı yerlerde pandemi fırsatçılığı yapılarak temponun arttırıldığı yönünde şikayetler geliyor. Ayrıca bu süreçte devlet kontrol edemediği, doğaseverler denetleyemediği için belirlenen sahanın dışına çıkılması da ihtimal dahilindedir. Salgında, sokağa çıkma yasağı ilan edilen günlerde bile ‘şantiye’ kriteriyle yasaktan muaf tutularak üretim yapıyorlar. Siz de kalkıp 2019’dan kalan devlet alacağını, devlet alacağını 6 ay boyunca erteliyorsunuz. Krizden etkilenmeyen şirketlere, madencilere jest yapıyorsunuz ama salgının ekonomiye olumsuz etkisiyle adeta perişan olan, evine ekmek götüremeyen kişilerin borçlarını aynı şartlarda ertelemiyorsunuz. Bu tamamen Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bir de ortada bir kriter yok. Hangi kritere göre bu maden şirketlerinin borçları 6 ay boyunca ertelendi, vatandaşın borcu neden aynı süreyle, aynı kapsamla ertelenmedi? Ortada izaha muhtaç bir durum var.”