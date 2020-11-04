CHP'li Mahmut Tanal'dan Trump ve Biden’a: Geleyim mi?

CHP' İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal , ABD'de oy sayımları devam eden Başkanlık Seçimleri'ne ilişkin, oy torbalarının üzerinde yattığı bir fotoğrafını paylaşarak, "Geleyim mi" yazdı.

CHP'li Mahmut Tanal, ABD'de oy sayma işlemi sürerken, 2019 yerel seçimlerinde çektirdiği oy torbaları üzerinde uzandığı bir fotoğrafı paylaşarak, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Partili aday Joe Biden’a "Geleyim mi?" diye sordu.

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