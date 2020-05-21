CHP'li Mahmut Tanal, Akit TV 'yi RTÜK'e şikâyet etti

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu savunarak, "İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş" ifadelerini kullanan öğretim üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven hakkında suç duyurusunda bulundu. Tanal ayrıca programın yayınandığı Akit TV'yi de RTÜK'e şikâyte etti.
Akit TV'de 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu ileri sürdü. Kanalı RTÜK'e şikayet eden Tanal, en ağır yaptırımı hakkeden Akit TV’ye ceza verilmemesinin, RTÜK’ün skandal ötesi ifadeleri onayladığı anlamına geleceğini söyledi.
CHP’li Tanal şikâyet dilekçesinde, 12 Mayıs 2020 tarihinde Akit TV’de yayınlanan “Derin Kutu” adlı programda, Muttalip Kutluk Özgüven tarafından çocukların cinsel istismarını teşvik eden, konusu suç teşkil ettiği gibi ahlakta da yeri olmayan sözler söylendiğini belirtti.
Tanal, söz konusu programda, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin f, g ve ğ bentlerinde düzenlenen “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz. Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükümlerin ihlal edildiğine dikkat çekti.
Derin Kutu programında alenen çocukların cinsel istismarı fiilinin övüldüğünü, çocukların cinsel istismarı suçunun işlenmesinin teşvik edildiğini vurgulayan Tanal, Akit TV hakkında aynı kanunun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasını talep etti.
Akit TV’deki yayının en ağır yaptırımı hakettiğini kaydeden Tanal, “RTÜK’ün Akit TV’ye gerekli yaptırımı uygulamaktan kaçınması ya da göstermelik, göz boyamalık bir cezayla meseleyi geçiştirmesi, kurulun skandal ötesi ifadeleri onayladığı, normal karşıladığı anlamına gelecektir. Sudan gerekçelerle muhalif kanallara en üst limitten ceza kesen RTÜK’ün, şikayetimiz üzerine Akit TV hakkında nasıl bir karar alacağının takipçisi olacağız” dedi.