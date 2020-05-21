CHP'li Mahmut Tanal, Akit TV 'yi RTÜK'e şikâyet etti

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu savunarak, "İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş" ifadelerini kullanan öğretim üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven hakkında suç duyurusunda bulundu. Tanal ayrıca programın yayınandığı Akit TV'yi de RTÜK'e şikâyte etti.

Akit TV'de 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu ileri sürdü. Kanalı RTÜK'e şikayet eden Tanal, en ağır yaptırımı hakkeden Akit TV’ye ceza verilmemesinin, RTÜK’ün skandal ötesi ifadeleri onayladığı anlamına geleceğini söyledi.