CHP'li Levent Gök: Enis Berberoğlu salı günü Meclis'e gelecek, kürsüye kol kola birlikte yürüyeceğiz

Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini yeniden kazanmasının ardından salı günü Meclis'e gideceği öğrenildi. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Berberoğlu asla yalnız değildir, Meclis'te kürsüye kol kola birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin ‘hak ihlali' kararının ardından tekrar milletvekili sıfatını kazanan Enis Berberoğlu, salı günü TBMM’de olacak. CHP Ankara Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Levent Gök, “Berberoğlu'nun Meclis'e geri dönüşü Türkiye açısından bir anayasa ve hukuk devleti sınavıdır” dedi.

Sözcü'nün haberine göre Gök, Berberoğlu ile ilgili yargı sürecinin siyasi olduğunu savunarak “Siyasi inatlaşma asla bir ülkenin anayasasından üstün olamaz. Kanun tanımamazlık yapanlar unutmasınlar ki yarın hukuka ve yargı bağımsızlığına ihtiyaç duyacaklardır” dedi ve şunları söyledi:

"Berberoğlu'nun vekilliği 4 Haziran 2020 tarihinde Meclis'te hakkındaki fezleke okunarak düşürüldü. O zaman da uyardık. Bu bir hukuk sınavıydı. Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi gerekirdi. Anayasayı tanımayan bir mahkeme karşımıza çıktı. Aldığı kararların tamamı siyasiydi. Berberoğlu nezdinde Türkiye'de hiç kimsenin hukuki güvencesinin olmadığının karinesidir. Mahkeme inatlaşma yoluyla bu kez de Berberoğlu hakkındaki iddiaları daha da ileri taşıyarak mahkumiyet sürecini uzatmak istemektedir. Halkın Berberoğlu'na verdiği yetkiyi geri kazanması, bu yetkiyi elinden almaya çalışan zihniyete de ders olmalıdır. Berberoğlu asla yalnız değildir, Meclis’te kürsüye kol kola birlikte yürüyeceğiz. Genel Kurul'a birlikte gireceğiz."