CHP'li Kuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bir kadının tepki göstermesi ile ilgili açıklama: Bu Anadolu’nun Erdoğan iktidarı ile ekonomi ve dış politikanın yanı sıra ahlaki çöküşü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, dün Çorum’da vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kadının “Çocuğuma dokunma, haydi yürü yürü” sözleriyle ilgili “Anadolu insanı asla böyle değildi. Misafirperverlik olmadığı gibi ar, nezaket ve edepten de yoksundu. Bu Anadolu’nun Erdoğan iktidarı ile ekonomi ve dış politika yanı sıra ahlaki çöküşüdür” diyerek eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik Çorum’da bir kadının söyledi sözlerle ilgili açıklama yaptı.

"Anadolu insanı asla böyle değildi"

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’na söylenen sözlerin Anadolu misafirperverliğine yakışmadığını vurgularken şu açıklamayı yaptı:

“Dün Kemal Kılıçdaroğlu’na Anadolu misafirperverliğine yakışmayan yeni bir yüz gösterildi. Anadolu insanı asla böyle değildi. Misafirperverlik olmadığı gibi ar, nezaket ve edepten de yoksundu. Bu Anadolu’nun Erdoğan iktidarı ile ekonomi ve dış politika yanı sıra ahlaki çöküşüdür.”

Ne olmuştu?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çorum’da yurttaşlarla bir araya gelmişti. Esnaf ziyareti sırasında bir kadın, kendisine hâl hatır soran Kılıçdaroğlu’na, “İyiyiz, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü” demişti.