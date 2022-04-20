CHP’li Kılınç'tan uyuşturucu açıklaması: Türkiye'de 2 milyon bağımlı var; mücadele için seferberlik gerekiyor

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Türkiye'de 2 milyon uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Uyuşturucu sorunu ile mücadelede güç birliği ve seferberlik gerekiyor. Alarm zilleri çalıyor. TBMM, güç birliği içinde bu mücadelede öncü olmalı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) uyuşturucu ile mücadelede yaşanan sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Güvenlik birimlerinin resmi verilerine göre alana sürülen uyuşturucu miktarında büyük artış olduğunu ifade eden Kılınç, “81 ilin tamamında uyuşturucu madde kullanımı tespit edilmiş durumdadır. Uyuşturucu kullanımı hızla yayılarak ülkemizin her yanını sarmaktadır” dedi.

"2 milyonu aşkın annenin yüreği her an kan ağlıyor"

“Yayınlanan resmi veriler, alanda karşılaştığımız sorunlar, kentlerimizin kenar mahallelerinde, kent merkezlerindeki meydanlarda, parklarda tanık olduğumuz manzaralar; ailelerin feryatları, ülkemizin çok büyük uyuşturucu sorunu ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir“ diyen Kılınç, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon madde bağımlısı olduğunu, aileleri ile birlikte en az 10 milyon kişinin uyuşturucu sorununu yakınından hissettiğini kaydederek, “2 milyonu aşkın annenin yüreği her an kan ağlıyor.” dedi.

Konuşmasında, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)’nın yaptığı araştırma verilerine de yer veren Kılınç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığım ilçede çok fazla uyuşturucu problemi var diyenlerin oranı yüzde 52"

"Yaşadığım ilçede çok fazla uyuşturucu problemi var diyenlerin oranı yüzde 52. Uyuşturucuya karşı okullarımızın etrafındaki güvenlik kesinlikle yeterli değil diyenlerin oranı ise yüzde 59. Bazı mahallelerde açık alanda toplu uyuşturucu kullanımı manzaraları görülmektedir."

Yüksel Mansur Kılınç, Kentlerin sokaklarında, caddelerinde uyuşturucunun pençesinde kıvranan gençlerin durumunun yürek yaktığını belirterek, gençlerin uyuşturucu şebekelerine karşı korumasız, ailelerin çaresiz olduğuna vurgu yaptı.

"Ülkemizde uyuşturucu ticaretinde, baronlar aşamasından holdingler aşamasına geçildi"