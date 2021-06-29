CHP’li Kılınç: İsmail Demir’in, Cihan Ekşioğlu’nun hissedarı ve işletmecisi olduğu sırada, Paramount Hotel’de tatil yapması tesadüf müdür?

CHP’li Yüksel Mansur Kılınç, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in Paramount Hotel’de konaklaması hakkında verdiği soru önergesinde, “Demir’in Savunma Sanayii alanında şirketleri bulunan, Cihan Ekşioğlu’nun hissedarı ve işletmecisi olduğu sırada, Paramount Hotel’de tatil yapması tesadüf müdür?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına konu olan EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu ile ilgili Meclis’e soru önergesi sundu.

Sedat Peker’in iddiaları gündeme getirmesinden 1 hafta önce Meclis’e sunduğu önergede Kılıç, Cihan Ekşioğlu’nun Paramount Otel üzerinden kurduğu ilişkilere değindi.

Cihan Ekşioğlu’nun sahibi olduğu EKBA Holding’in, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile iş yaptı iddiaların ş hatırlatan Kılınç, “Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir’in, Savunma Sanayii alanında şirketleri bulunan, Cihan Ekşioğlu’nun hissedarı ve işletmecisi olduğu sırada, Paramount Hotel’de tatil yapması tesadüf müdür?” diye sordu.

Rahimov arasındaki ilişkileri biliyor muydu?

Cihan Ekşioğlu- Botir Rahimov ve Sezgin Baran Korkmaz arasındaki ilişkilerin mahiyetini sorgulayan Kılınç’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesindeki sorular şöyle:

1-EKBA Holding veya Cihan Ekşioğlu’nun başka bir firması, TSK ve EGM’den ihale almış mıdır? Almışsa ne zaman, hangi ihaleleri almış ve ihale bedelleri ne kadardır?

2-Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in tatil yaptığı sırada, Paramount Otel’in asıl sahibinin 2010 yılında Özbekistan’da hakkında başlatılan operasyondan sonra yurt dışına kaçan, hakkında İspanya’da kara para aklaması suçlaması bulunan Botir Rahimov olduğu, Cihan Ekşioğlu’nun Rahimov adına otelde hissedar olduğu iddiaları araştırılmış mıdır?

3-Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir’in, Savunma Sanayii alanında şirketleri bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ihalelerine katılan EKBA Holding’in yönetim kurulu başkanı Cihan Ekşioğlu’nun hissedarı ve işletmecisi olduğu sırada, Paramount Hotel’de tatil yapması tesadüf müdür?

4-İsmail Demir’in Savunma Sanayii Başkanlığı yaptığı dönemde, Cihan Ekşioğlu’nun sahibi olduğu şirketlerle Savunma Sanayii Başkanlığı arasında ticari ilişkiler olmuş mudur?

5-İsmail Demir tatil yaptığı otelin o dönemki sahibi Cihan Ekşioğlu’nu tanıyor muydu? Cihan Ekşioğlu ile Botir Rahimov arasındaki ilişkileri biliyor muydu?

6-Savunma Sanayii alanında şirketleri bulunan, EKBA Holding’in yönetim kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu- Botir Rahimov ve Sezgin Baran Korkmaz arasındaki ilişkilerin mahiyeti nedir? Devletin istihbarat kurumları bu kişiler arasındaki ilişkileri araştırmış mıdır?

7-Cihan Ekşioğlu’nun Paramount Hotel’e tank ile girdiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise sivil bir kişi, TSK’ya ait bir tankı nereden, nasıl elde etmiş ve kullanmıştır?