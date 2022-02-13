CHP’li Kılınç'ın dinlediği pazar esnafı: Bir domates, bir biber, bir patlıcan ve bir salatalık için vatandaş 20 lira ödemek zorunda

CHP İstanbul Milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç, Yunus Emre ve Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, Örnektepe semt pazarında vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarda bir tane patlıcan 6.5 liraya, bir tane salatalık 3.5 liraya, bir tane domates 4 liraya ve bir tane biber 6 liraya satılıyor.

Şimdiye kadar bu düzeyde bir pahalılık görmediklerini belirten vatandaşlar pazar çantalarını dolduramadan evlerinin yolunu tutarken, pazarcı esnafı ise tezgaha mal koyamamaktan şikayetçi.

CHP milletvekillerine dert yanan bir pazarcı esnafı, artık sebze ve meyveleri tane ile satın alan vatandaşlar olduğunu belirterek “Bir tane patlıcan 6.5 lira, bir tane salatalık 3.5 lira, bir tane domates 4 lira ve bir tane biber 6 lira. Sadece bir domates, bir biber, bir patlıcan ve bir salatalık için vatandaş 20 lira ödemek zorunda” dedi.

Örnektepe pazarının İstanbul'un merkezinde 45 yıllık bir pazar olduğunu anlatan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Tezgahlar eskiye göre daha boş. Çünkü pazarcılar tezgahlara çok fazla mal getirememiş. Pazar çantaları boş, çünkü vatandaş pahalılıktan alışveriş yapamıyor. Artık biber, domates, patlıcan tane ile satılıyor. Çantaların yarısı boş bir şekilde halkımız pazardan ayrılmış oluyor” şeklinde konuştu.