CHP'li Kılınç, Bakan Soylu'ya İBB'den alınan soruşturma dosyalarını sordu: 45 dosya 11 aydır masanızda, neden yargıya intikal ettirmiyorsunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) geçmiş dönemlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma dosyalarının İçişleri Bakanlığı tarafından devralındığını belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya; “45 dosya 11 aydır masanızda. Ne gibi işlemler yaptınız? Neden dosyaları yargıya intikal ettirmiyorsunuz” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçmiş dönemde belediyede yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları araştırması için Teftiş Kurulu görevlendirdiğini, kurum müfettişlerinin 45 adet soruşturma dosyası hazırladığını kaydetti.

Kılınç, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile mülkiye müfettişlerinin bu dosyaların büyük bir kısmını devralmasının üzerinden 11 ay geçtiğini anımsattı. Kılınç, soru önergesinde Bakan Soylu’nun cevaplaması üzerine şu soruları sordu:

"İBB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan rapor ile ilgili, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince devralındığı 12 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır?

Soruşturmaya konu olan 11 Ocak 2021 tarih ve İBB-247-01 No’lu dosyada toplam 429 milyon 733 bin 598 lira 46 kuruş kamu zararına yol açtığı tespit edildiği doğru mudur?

Fatih İlçesi, Molla Gürani (Arpa Emini) Mahallesi, 1844 adadaki muhtelif parsellerde yer alan toplam 6.348,94 metrekare taşınmaz 3 Ekim 2011 tarihinde, Metal Yapı Konut A.Ş. tarafından Fatih Belediyesi'nden 25 milyon 2 bin liraya satın alınmış mıdır?

Satın alınan bu alanda bazı imar düzenlemeleri yapılıp Metal Yapı Konut A.Ş tarafından İBB’ye 16 Şubat 2017 tarihinde 150 milyon lira, 17 Şubat 2017 tarihinde de 279 milyon 733 bin 598 lira 46 kuruş olmak üzere toplam 429 milyon 733 bin 598 lira 45 kuruş bedel ile satılmış mıdır?

Fatih Belediyesi'nden 25 milyon 2 bin lira bedel ile satın alınan taşınmazın İBB’ye 429 milyon 733 bin 598 lira 46 kuruş bedel ile satılması sonucu aradaki 404 milyon 731 bin 598 liralık kamu zararına yol açan dönemin Meclis üyeleri, Meclis Başkanı ve diğer kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?”

"45 dosya 11 aydır masanızda. Ne gibi işlemler yaptınız?"

Kılınç önergesine ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Sorularımız çok basit. Dosya numarasını vererek İçişleri Bakanı Soylu’ya soruyoruz. 45 dosya 11 aydır masanızda. Ne gibi işlemler yaptınız? Neden dosyaları yargıya intikal ettirmiyorsunuz? Oturduğunuz makam, Türkiye Cumhuriyeti devletinin iç güvenliğini koruma makamıdır. Yolsuzluk dosyalarını saklama makamı değildir.” (ANKA)