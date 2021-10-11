CHP'li Kılıç'tan "temel gıda ürünlerinde KDV alınmasın" teklifi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, temel gıda ürünlerinde KDV oranının sıfır olması için kanun teklifi hazırladı. Kılıç, “Verginin sıfır olması ürünlerin uygun fiyatlardan satılmasına ve vatandaşların gıdaya daha kolay ulaşmasına imkân tanıyacaktır” değerlendirmesini yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Temel gıda ürünlerinin ucuzlamasına” yönelik kanun teklifi hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sundu.

Anayasa’nın, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmünü içeren 56. maddesini anımsatan Kılıç, "Temel gıda ürünlerinde verginin yüzde sıfır olarak uygulanması, bu ürünlerin uygun fiyatlardan satılmasına ve vatandaşların gıdaya daha kolay ulaşmasına imkan tanıyacaktır” değerlendirmesini yaptı.

"Saray tipi ekonomik tedbirler"

Teklifine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Kılıç, tarımda kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biri olarak gösterilen Türkiye'nin, AKP iktidarında dışa bağımlı hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen birçok tarım ürünü bu iktidar döneminde ithal edilir hale geldi. Girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle üretici tarımdan uzaklaştı, köylü ve çiftçi yalnız bırakıldı. Tarım sektörünün bu halde olması gıda ürünlerinin fiyatlarının son dönemlerde gün gün artmasına, bu da vatandaşların sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan temel gıda ürünlerine yeterince ulaşamamasına neden olmaktadır. Fiyat artışlarının gerçek nedeni olan yanlış tarım politikalarını düzeltmek yerine, bütün bu yanlışların sonucu olan etiketteki fiyatlar baskıyla düşürülmeye çalışılmaktadır. Nedenler ortadan kaldırılmadıkça baskıyla, denetimle, suçlamayla fiyatların düşürülemeyeceği görülmelidir. Gıda ürünlerinin artmasının nedeni olarak gösterilen marketlere baskı yaparak, bakanlıkça kurulan özel ekiplerle marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetiminde bulunarak temel gıda ürünlerinin fiyatlarının düşmesini beklemek, AKP iktidarının uyguladığı mantıksız ve 'Saray tipi' ekonomik tedbirlerin sonuncusudur.”

"Mazotun fiyatı yüzde 20-25 arttı"

Tohum, fide, fidan, gübre, ilaç, işçilik, mazot, traktör, hasat makinası, arazi kirası, su ve enerji gibi girdilerin fiyatlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Girdi maliyetleri ve ürün fiyatları ne kadar düşük olursa, çiftçi ürününü o kadar ucuza mal eder ve böylece marketlerde, pazarlarda satılan gıda ürünlerinin etiket fiyatları da o kadar düşük olur. 2020 Ağustos-2021 Ağustos döneminde çiftçinin kullandığı tohumlukların fiyatı ortalama yüzde 20-25, mazotun fiyatı ise yüzde 20 oranında arttı. Çiftçilerin üretim için kiraladığı tarlalardaki kira artışı ise yüzde 60-70 olarak gerçekleşti. Sulama amaçlı kullanılan elektrik faturası çiftçiye neredeyse her ay zamlı gelmektedir. Son 1 yıldaki artış yüzde 80-90 olmuştur.”

"Erken seçim çağrısı"

Çiftçinin, üretimi büyük oranda borçla yaptığını, bankaya, tohum bayisine, gübre-ilaç bayisine ve tefeciye borçlandığını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Çiftçinin toplam borcu 200 milyar liraya ulaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi artık 'İthalat ofisi' gibi çalıştırılıyor, özel sektöre de sıfır gümrükle ithalat yaptırılıyor. Enflasyonun arttığı, milletin alım gücünün azaldığı ülkemizde, milyonlarca çalışan asgari ücretle, milyonlarca emekli ise asgari ücretin altında maaşla geçinmeye çalışmaktadır. Ekonominin durumu bu halde iken vatandaşların, her gün artan fiyatlar nedeniyle gıda ürünlerine erişimi güçleşmektedir. Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi, enflasyon ve AKP iktidarının yanlış tarım politikaları koca bir ülkeyi yoksullukla boğuşur hale getirdi. Ekonomik veriler, bu kış aylarının vatandaşın neredeyse “kuş gibi kalan” alım gücüne daha büyük darbeler vuracağını gösteriyor. Marketlerde temel gıda ürünlerinin bile alarm takılarak satılması, ülkemizin ekonomik durumunun geldiği acınası durumu göstermektedir. Açlık sınırının 3 bin 49 lira, yoksulluk sınırının ise 10 bin liraları bulduğu düşünülürse bu enflasyonist ortamda 2 bin 825 lira ile hayatta kalmaya çalışan asgari ücretlinin, asgari ücretten az maaşla geçinmeye çalışan emeklilerimizin temel gıda ürünlerine bile erişmesi, bu şartlar altında sağlıklı bir yaşam sürmesi olanaksızdır. Ekonomi çarkların dönmediği, vatandaşlarımızın borçla temel gıda ürünlerine ulaştığı 20 yıllık koca bir enkaz var önümüzde. Bu enkazı kaldırmak için de derhal seçime gidilmelidir. Biz, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi ‘Milletin oyuna değil, sorunlarına talibiz.’ Bu enkazı kaldırabilecek kadrolarımızla hazırız. İktidar, bu milletin sırtına daha fazla yük olmadan derhal seçim kararı almalıdır.”

"Temel gıdaya sıfır, diğer gıdalara yüzde bir"

CHP’li Kılıç, temel gıda ve diğer gıda ürünlerinin fiyatlarının giderek yükselmesinin vatandaşların gıda ürünlerine ulaşmada sıkıntılar yaratacağını vurgulayıp, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu veriler yurttaşların Anayasa’da da hüküm altına alınan 'Sağlıklı yaşam' hakkından mahrum kalacağını gösteriyor. Bu nedenden dolayı temel gıda ürünlerinde verginin yüzde sıfır, diğer gıda ürünlerinde yüzde bir olarak uygulanması, bu ürünlerin bir nebze de olsa uygun fiyatlardan satılabilmesine ve vatandaşların gıda ürünlerine daha kolay ulaşabilmesine imkan tanıyacaktır.”