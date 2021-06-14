CHP'li Kesici: Merkez Bankası rezervleri hakkında Cumhurbaşkanı’na eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği anlaşılıyor

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Merkez Bankası'nın döviz rezervi 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyette" açıklamasına ilişkin olarak, "Merkez Bankası rezervleri hakkında Cumhurbaşkanı’na eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği anlaşılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Kesici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası rezervleri hakkında Sayın Cumhurbaşkanına eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği anlaşılıyor. MB rezerv durumu tam olarak aşağıdaki gibidir. Gerçek Net Rezerv eksi 55 milyar dolardır." ifadesini kullandı.

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