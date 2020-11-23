CHP’li Keleş’ten AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye: ÇAYKUR yöneticiliğini bırak

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, ÇAYKUR’u özelleştirmek için görevlendirildiği öne sürülen AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye sorumlu olduğu kentin sorunlarıyla ilgilenmesi çağrısı yaptı. Başkan Yüce’nin ÇAYKUR’daki yöneticilik görevini bırakmasını isteyen CHP’li Keleş, “Kendisinden ilk olarak beklentimiz, yurttaşlarımızın sağlığı için sürekli yaklaştığı dile getirilen büyük depreme dair Sakarya’da geniş çaplı kentsel dönüşümü başlatması” dedi.

Cuhmuriyet'te yer alan habere göre, Sakarya’nın sanayi ve tarım kenti olduğunu kaydeden Keleş, “Bu özellikleriyle pek çok sorumluluğu da yanında getiriyor. Şehrimizde halledilmesi gereken çok fazla eksiklik var. Bunları her seferinde dile getiriyoruz ancak Sayın Yüce, çalışmalarına Rize’de ÇAYKUR’un toplantılarında devam ediyor. Yetişmiş birçok ziraat mühendisimiz varken, kendisinin bu göreve devam etmesi doğru değil. Belki ÇAYKUR’daki görevini devrederse, firma kâr etmeye başlar. Belediye Başkanı’nın ÇAYKUR’la bir işi olmamalı. Omuzlarında Sakarya şehrinin sorumluluğu mevcut” diye konuştu.