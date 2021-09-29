CHP’li Kaya: HDP'nin mesajı ne İyi Parti'ye ne CHP'ye ne Millet İttifakı'na

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP'nin açıkladığı tutum belgesine ilişkin olarak, "Aslında HDP'nin mesajı ne İYİ Parti'ye ne CHP'ye ne Millet İttifakı'na, aslında HDP'nin mesajı Türkiye'ye. Türkiye'ye şunu söylüyor: Eğer Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden yanaysanız, 84 milyonun eşit koşullarda bir arada durmasını istiyorsanız biz bu konuda hazırız. Bizim dilimiz de davranış biçimimiz de siyaset tarzımız da buna uygundur." değerlendirmesini yaptı.

Artı TV yayınında konuşan Kaya, "Toplumun tüm kesimlerinin dikkat kesildiği bir dönemde yaptığı için sanki seçime dönük bir hamleymiş gibi algılanıyor. Aslında parlamentoda, 3 yılının üstündedir milletvekiliyim, parlamentoda HDP milletvekillerinin, grup başkanvekillerinin, eşbaşkanlarının söylemlerini izliyorum, orada biz görüyorduk. Ama birçok özellikle Türkiye seçim sathı mahalline girdiğini için önemli, kıymetli bir tartışma. Diliyle, üslubuyla, siyaset tarzıyla, topluma bakışıyla..." değerlendirmesini yaptı.

Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle medyaya da şunu söyledi: Biz varız, 6 milyon seçmeni temsil ediyoruz, biz olmadan bizi tartışıyorsunuz, bizim ne düşündüğümüze kulak kabartmadan, Kürtlerin ne düşündüğüne kulak kabartmadan, Kürtlerin sorununun olup olmadığını tartışıyorsunuz ama bizim sözümüz budur diye bir yaklaşım içerisinde oldu.

Esası şu, CHP'nin söylemi, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu deklarasyondan bir hafta önce söylediği, Türkiye gündeminden yeni bir şeymiş gibi tartışıldı. 2013'te söylediğinin aynısını 2017'de söyledi. Biz 37. Kurultayımızı yaptık 25 Temmuz 2020 tarihinde. Bu kurultayın bir sonuç bildirgesi var. “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nin 2. maddesinde “Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız, demokrasi temelinde TBMM öncülüğünde çözülecek, tam bağımsızlığı, demokrasi ve üniter yapısı güçlendirilecektir” diyor."

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