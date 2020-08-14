CHP'li Kaya'dan rektör atamalarına tepki: Adının başında Prof. Dr. yazan liyakatsizlerin ülkesi olduk

CHP'li Kaya, eski AKP Adana Milletvekili ve eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar'ın Ankara Üniversitesi'nin olduğunu, 19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne ise eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yavuz Ünal'ın atandığını hatırlattı.

Rektör atamalarında yapılan tercihlerle ilgili konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, atamalarda iktidara yakın isimlerin yer almasına tepki gösterdi, “Liyakatten uzak yaptığınız her atama sadece üniversitelerimize değil, ülkemizin geleceğine vurulmuş bir darbedir” dedi.

Atamaları yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Kaya, “En son iki uygulamayı gördük. Ankara Üniversitesine bir rektör atandı. Kanun Hükmünde Kararname ile Barış Akademisyenlerini ihraç eden (Erkan) İbiş’i aldın. Yerine kimi getirdin? Necdet Ünüvar. Kim bu? Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 4 dönem milletvekilliği yapmış birisi. 19 Mayıs üniversitesine de bir rektör atadınız, atanan bu rektör kim? Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yapmış Yavuz Ünal” diye konuştu.

YÖK kaldırmadan bu tür uygulamalara son vermenin mümkün olmadığını belirten Kaya, “Değerli profesörlerimizi, bilim insanlarımızı tenzih ederek söylüyorum... Adının başında Prof. Dr. yazan liyakatsizlerin ülkesi olduk” ifadelerini kullandı. (ANKA)

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