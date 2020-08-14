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CHP'li Kaya'dan rektör atamalarına tepki: Adının başında Prof. Dr. yazan liyakatsizlerin ülkesi olduk

14 Ağustos 2020 17:10

Aralarında Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de bulunduğu 16 üniversiteye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni rektörler atanmasına tepki gösteren CHP Milletvekili Yıldırım Kaya atamalarda liyakatten uzak kararlar verildiğini savunndu. CHP'li Kaya, "Değerli profesörlerimizi, bilim insanlarımızı tenzih ederek söylüyorum... Adının başında Prof. Dr. yazan liyakatsizlerin ülkesi olduk" dedi.

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