CHP'li Kaya'dan Milli Eğitim Bakanı Özer'e: Sen kimsin ki Genel Başkanımız seni ziyaret etsin; sarayın atadığı bir sekretersin

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinden randevu almadığını, hatta “hayırlı olsun” demeye bile gelmediğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, "Sen kimsin ki Sayın Genel Başkanımız seni ziyaret etsin. Sen sarayın atadığı bir sekretersin" yanıtını verdi.

Yıldırım Kaya, konuya ilişkin TBMM’de bugün yaptığı basın toplantısında, “Nagehan Alçı’ya açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sayın Genel Başkanımızın kendisinden randevu almadığını, hatta bir ‘hayırlı olsun’ demeye bile gelmediğini söylüyor. ‘Bizim eğitimle ilgili herkese kapımız açık’ diyor. Kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirmeye devam ediyor” dedi.

"Sayın Özer sen kimsin ki Sayın Genel Başkanımız seni ziyaret etsin"

Kaya, “Sayın Özer sen kimsin ki Sayın Genel Başkanımız seni ziyaret etsin. Sen sarayın atadığı bir sekretersin. Milli Eğitim Bakanı olarak o koltukta oturabilseydin, Milli Eğitim Komisyonu'ndan milletvekillerinin yazılı randevu talebine yanıt verirdin. Biz, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapıyoruz. Tarih, saat ve belgelerle tek tek Özer’in yalan yanlış açıklamalarını yanıt verelim” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu CHP üyeleri olarak 01.10.2021 tarihinde Mahmut Özer’den yazılı olarak randevu talebinde bulunduk. Ancak bu talebe hala yanıt gelmedi. Daha sonra Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, aşağıda tarih ve saat vererek sıraladığımız mülakat mağduru öğretmenlerin sorunlarını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşerek aktarmak istedi. Sare Halıcı öğretmenimiz, 28.12.2021 saat 12:31’de bir tweet atarak mülakatta neden elendiğini sordu. Bunun üzerine Genel Başkanımız, aynı gün saat 23:18’de ‘Yarın sadece ama sadece bu konu ile ilgileneceğim’ diyerek bir tweet attı.

Genel Başkanımız, özel kalemi aracılığıyla 29.12.2021 saat 11:15’te MEB’den randevu talep ediyor. Aynı gün saat 15:49’da mülakat mağduru gençlerle buluşmak üzere bir tweet atarak, 16:15’te mülakat mağduru öğretmenlerle CHP Genel Merkezi’nde buluşuyor. Bu toplantının hemen ardından saat 16:43’te yine bir tweet atarak hem Erdoğan’a hem Özer’e çağrıda bulunarak bakandan randevu talebine yanıt beklediğini duyurdu. Tüm bu taleplere yanıt alınamayınca 29 Aralık Çarşamba günü saat 23:00’da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Yarın saat 13:00’te bakanlıktayım’ diyerek bir tweet daha attı. 30.12.2021 tarihinde mülakat mağduru öğretmenlerle birlikte bakanlığın önüne kamuoyunu bilgilendirmek üzere gelerek basın açıklamasını yaparak ayrıldı.

Şimdi Mahmut Özer’e soruyorum; tüm bu olanlara rağmen nasıl olur da hâlâ ‘Kılıçdaroğlu bizden randevu talep etmedi, etseydi kabul ederdik’ gibi açıklamalarla kamuoyuna doğruları söylemeyerek yanıltıyorsun?" (DHA)