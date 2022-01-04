CHP'li Kaya'dan Bakan Dönmez'e: Özelleştirme öncesi “TEİAŞ’a mülk yüklemesi yapıldığı” iddiaları doğru mu?

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya , yıl sonuna kadar özelleştirilecek olan TEİAŞ'a devredilmek istenen kamu mallarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, "Sayıştay raporlarında yer alan ve mülkiyetleri mülga ETİBANK, TEK ve TEAŞ’a ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar neden TEİAŞ’a devredilmek istenmektedir? Asıl amaç TEİAŞ özelleştirmesini örtü olarak kullanarak kamu mallarının yok pahasına yandaşlara peşkeş çekilmesi midir?” diye sordu.

TBMM KİT Komisyonu üyesi Ahmet Kaya, hakkında özelleştirme kararı alınmış olan TEİAŞ’a devredilmek istenen kamu mallarına dikkat çekerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. CHP milletvekili Ahmet Kaya, Bakan Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Kaya’nın önergesi şöyle:

“Özelleştirme adı altında yok pahasına sattılar”

“Bugüne kadar yapılan özelleştirmeler açıkça şunu göstermiştir ki; AKP hükümetinin asıl niyeti, devlete ve millete ait olan fabrika, kurum ve kuruluşları ‘özelleştirme’ adı altında yandaşlarına ucuz fiyatlardan satmaktır. Bu satışları yaparken de fabrika, kurum ve kuruluşların bünyesinde bulunan arsa, arazi vb. taşınır taşınmazı da beraberinde vermektir. Örneğin; ERDEMİR, PETKİM, TÜPRAŞ, TEKEL, SEKA gibi kuruluşlar, mülkiyetleriyle özelleştirilmiştir. Bu kuruluşlara ait binlerce taşınır, taşınmaz mülkiyet de adeta yok pahasına verilmiştir. Asıl acı olan, birçok arsa ve arazinin bu özelleştirmeler öncesi bahsi geçen kuruluşların bünyesine katılarak şaibeli bir şekilde kamunun elinden çıkarılmasıdır. Bunun son ve bariz bir örneği de yakın zamanda özelleştirme kapsamına alınan TEİAŞ’tır.

“Erdoğan özelleştirme kararı aldı, vekilleri mülk devrini teklif etti”

Özelleştirme kararından 5 ay sonra 13 Aralık 2021’de AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Kanun Teklifinde; ‘kapatılan ETİBANK, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve özelleştirilen Elektrik Dağıtım Şirketlerinin bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve tesislerinin TEİAŞ’a ve TEDAŞ’a devredilmesi’ teklif edilmiştir.

TEİAŞ’ın özelleştirilme kararı ve AKP milletvekillerince sunulan kanun teklifi birlikte değerlendirildiğinde; TEİAŞ özelleştirmesi öncesi bu kuruma çok büyük oranda ‘mülk yüklemesi’ yapıldığı ve bu kurumla birlikte bu mülklerin satılmaya çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır.”

CHP'li Kaya, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e şu soruları yöneltti:

"-Sayıştay raporlarında yer alan ve mülkiyetleri mülga ETİBANK, TEK VE TEAŞ’a ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar neden TEİAŞ’a devredilmek istenmektedir?

-Bu devir isteğindeki amaç TEİAŞ özelleştirmesini örtü olarak kullanarak bu taşınır ve taşınmaz malların yok pahasına elden çıkarılması mıdır? Basında ve kamuoyunda yer alan özelleştirme öncesi “TEİAŞ’a mülk yüklemesi yapıldığı” iddiaları doğru mudur?

-Sayıştay raporlarında mülga TEK, ETİBANK ve TEAŞ’a ait 66.962 parsel ve 136.611 adet taşınmazın yer, konum ve emlak değerleri belirlenmiş midir? Belirlenmiş ise her birinin yer ve konumları nerededir ve emlak değerleri ne kadardır?

-Özelleştirme kapsamındaki TEİAŞ’a devri düşünülen, ETİBANK’ın, TEK ve TEAŞ’ın deniz kıyısında, turistik alanlarda ve maden sahalarında arsa, arazi ve tesisleri var mıdır?

-Mülga TEK, ETİBANK ve TEAŞ’a ait taşınır ve taşınmazların TEİAŞ’a devredilmesi ve akabinde TEİAŞ'ın özelleştirilmesiyle hangi kamu yararı ilkesi korunmaktadır?

-TEİAŞ statüsü itibariyle, tekel konumundadır. Böyle bir kurumun özelleştirilmesinin, ülkemizin enerji güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturup oluşturmayacağı yönünde bir çalışma veya araştırma yapılmış mıdır?”