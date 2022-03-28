CHP’li Kaya Bakan Özer’e sordu: IŞİD tarzı 18 Mart anmasına Bakanlığınız mı izin verdi?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul’daki Esenyurt Şehitler Ortaokulu’nda düzenlenen Çanakkale Zaferi etkinliğinde çekildiği iddia edilen görüntüleri Meclis gündemine taşıdı. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “IŞİD tarzı 18 Mart anmasına bakanlığınız mı izin vermiştir” diye sordu.

Yıldırım Kaya, Esenyurt Şehitler Ortaokulu’nda 25 Mart’ta düzenlenen Çanakkale Zaferi etkinliğinde çekildiği iddia edilen, öğrencilerin Kuran okuduğu görüntülerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Kaya, soru önergesinde, “Görüntülerde, eylemlerini İslam’a dayandıran IŞİD’in propaganda tarzı okullarda uygulamaya sokularak, provalar yapılıyor. IŞİD’in yaymaya çalıştığı Selefilik okullarımızda benimsetilmeye çalışılarak alkışlar eşliğinde Kuran okutuluyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eğitim Birliği Yasası) yok sayılıyor” dedi.

"IŞİD tarzı anma etkinliğine bakanlığınız izin vermişse ne amaçlanmaktadır?"

Kaya, Bakan Özer’den, “İstanbul Esenyurt Şehitler Ortaokulu’nda böyle bir tören yapılmış mıdır? IŞİD tarzı 18 Mart anmasına bakanlığınız mı izin vermiştir? IŞİD tarzı anma etkinliğine bakanlığınız izin vermişse ne amaçlanmaktadır” sorularına yanıt istedi.