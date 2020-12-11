CHP'li Kaya, AKP hükümeti döneminde satılanların listesini çıkardı; liste 13 metreyi buldu

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda AKP hükümetleri döneminde satılan fabrika, liman, tershane ve santrallerin listesini açıkladı. Kaya’nın açıkladığı liste 13 metreyi bulunca CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ona yardımcı oldu. Kürsüden başlayan liste Genel Kurulu geçerek milletvekillerinin oturduğu 4. Sıraya kadar uzandı.

Kaya’nın listeyi göstermesi ve sonrasında yaşanan tartışmalar TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:

Ahmet Kaya: Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Bazı ülkelere para desteği veriyoruz, 156 ülkeye de sağlık malzemesi ve ekipman desteği veriyoruz." Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol dedim bu sözleri duyduktan sonra. Arkadaşlar, kriz döneminde bu coronavirüsü ortaya çıktıktan sonra IBAN atıp bu milletten para topladınız. Şimdi o paralarla Tunus'a 5 milyon dolar, Somali'ye 3,5 milyon dolar yardım gönderiyorsunuz. Ya memlekette millet aç, esnaf dükkanlarını kapatmış, emekli geçinemiyor bu kadar sıkıntı varken siz tüyü bitmemiş yetimin parasını hoyratça başka ülkelere gönderiyorsunuz, buna hakkınız yok, bunu bir kere bilmelisiniz. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer paramız varsa, eğer imkânlarımız varsa elbette yardım edeceğiz, biz yardımsever bir milletiz ama önce can sonra canan.

Bakın, bu ülkede insanlar çöpten gıda maddeleri toplayıp yemek yapmaya çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde bir sürü insanımız 25 kuruş ucuza ekmek alabilmek için ekmek kuyruklarına giriyor. İntihar edenler var -Kemal Bey anlattı az önce- "aş, iş" deyip intihar eden insanlarımız var, esnaflarımızın dükkanları kapalı, böyle bir şey olamaz arkadaşlar.

Ayrıca, 156 ülkeye sağlık yardımları yaptığımızdan bahsediyorsunuz. Bakın, arkadaşlar bu ülkede SMA'lı çocuklarımız var, geçenlerde anne, babaları geldiler "Ağlaya, sızlaya yavrularımızı kurtarın" dediler. Eğer paramız varsa devletin birinci görevi o yavrularımızın canını kurtarmak olmalıdır. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, bakınız, şimdi, yine, az önce Sayın Grup Başkan Vekili de söyledi "Siyaset yalanla yapılmaz, haram olur." dedi. Evet, arkadaşlar, bakın, bu ülkede yıllardır iktidarda bir siyasi parti var ve maalesef birçok konuda bu millete yalan söylüyor.

Bakın, dediler ki "Cumhuriyet Halk Partisinin dikili bir ağacı yok." "Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı bir fabrika yok." "Cumhuriyet Halk Partisinin çaktığı bir çivi yok." Çok özür dileyerek arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisinin bu ülkeye yaptıklarını şöylece bir liste hâlinde, sizler de görün arkadaşlar. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

İBRAHİM AYDEMİR (AKP- Erzurum) - Hikâye onlar, onların hepsi hikâyeden şeyler, uyduruk şeyler. Ne yapmış, bir tanesini söyle.

AHMET KAYA (Devamla) - Bakın, şu gördüğünüz 15 metrelik liste Cumhuriyet Halk Partisinin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın, okuyun ve iftira atmayın.

Bakın, arkadaşlar, şu liste de, şu elimdeki liste de AKP'nin on sekiz yılda sattıklarının listesidir; bunu da atıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Bakın, arkadaşlar, 13 metrelik listedir arkadaşlar, AKP'nin sattıklarının listesidir arkadaşlar.

İBRAHİM AYDEMİR (AKP -Erzurum) - Millet hepsini biliyor, onların hepsi hikâye, yazdıklarının hepsi hikâye; hakikatleri millet biliyor. (CHP sıralarından gürültüler)

AHMET KAYA (Devamla)- Cumhuriyet Halk Partisi… Bakın, arkadaşlar, bakın, lütfen dinleyin, bu ülke 70 sentlere muhtaç olduğu günleri gördü, 70 sente muhtaç olduğu günler oldu bu ülkenin ama hiçbir iktidar bu ülkenin 70 kuruşluk malını satmaya tenezzül etmedi ta ki AKP iktidarına kadar.

İBRAHİM AYDEMİR (AKP- Erzurum) - Şov yapmayacaksın. Şov değil, gerçekleri konuşacağız, bunlar şov. Şu yazdıklarını oku da görelim hele, CHP ne yapmış bu memlekete?

HÜSEYİN ŞANVERDİ (AKP- Hatay) - Şov yapma, şov yapma. Kayyum belediyelerinden bahset.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (AKP Grup Başkanvekili_ Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet biraz evvel bir şov izledik ama CHP zihniyetinin seksen yılda yaptığı ancak kürsüden kendi sıralarına kadar geliyor ama AK PARTİ'nin yapmış olduğu hizmetler Edirne'den Kars'a kadar gidiyor. Evet, işte farkımız bu.

RAFET ZEYBEK (Antalya) - Sattıklarınızı kim yaptı? Kimin malını sattınız? Kim yaptı o fabrikaları?

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Değerli arkadaşlar, ne yaptınız… (CHP sıralarından gürültüler)

RAFET ZEYBEK (Antalya) - Her şey ortada.

CENGİZ GÖKÇEL (Mersin) - Memleketi sattınız, şimdi zorunuza gidiyor.