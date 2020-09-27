CHP'li Kaya Adalet ve İçişleri bakanlarına sordu: Bu küfürlü tweet AKP milletvekiline atılmış olsaydı nasıl bir işlem yapılırdı?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kızılay'ın yardım kolilerine ilişkin yaptığı paylaşıma gelen küfürlü bir tweet'le ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "AKP milletvekiline atılmış olsaydı nasıl bir işlem yapılırdı?" diye sordu.

Kaya, sosyal medya hesabından Kızılay'la ilgili bir iddiada bulunmuş "Kızılay, eğitim adı altında bağış toplayıp, Suriye Nur Derneğine ve selefi derneklere aktarıyor" diyerek ilgili görüntüyü paylaşmıştı.

CHP'li Kaya'nın bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı küfürlü tepki geldi.

Kaya, kendisine gelen bu tweet'in görselini İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı'na seslenip "Bana atılan bu tweet, bir AKP Milletvekiline atılmış olsaydı nasıl bir işlem yapılırdı?!" sözleriyle paylaştı.

Atılan tweet'le ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirten Kaya "adalet duygusu olan bir Cumhuriyet Savcısı yok mu?" diye de sordu.





