CHP'li Kaya: 6 milyon kişi 'Muhatabım HDP' demiş, biz bunu kabul etmek zorundayız

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kürt sorununda muhataplık tartışmasıyla ilgili, "Muhatap 6 milyon oy verenlerdir, onlar muhatabı belirlediyse bize meşru, gayri meşru olduğunu tartışma düşmez. 6 milyon kişi muhatabım HDP demiş, biz bunu kabul etmek zorundayız" dedi.

Kaya, HDP'nin açıkladığı 11 maddelik deklarasyonla ilgili ise, "Demokrasi ağırlıklı bir metindi.Demokrasiyi önceleyen her partiye saygımız sonsuz. Çünkü biz de demokrasi istiyoruz. Demokrasi isteyen herkes elbet bir gün aynı yolda buluşur"ifadelerini kullandı.

"Ülkenin temel sorunu aslında demokrasinden uzaklaşmış olması"

Mezopotamya Ajansı'ndan Sedat Yılmaz 'a konuşan Kaya, CHP'nin Kürt sorununa dair söylediklerinin yeni olmadığını, politikanın sıcaklığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun söyledikleriyle daha canlı tartışmaya başladığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2013 yılında Kürt sorununa dair çok somut çözüm önerileri ve bakışlar dile getirdiğini belirten Kaya, "Bugün söylediklerini aslında o dönem de söylemişti. Geldiğimiz noktada AKP’nin 20 yıllık iktidarında Türkiye’de bir demokrasi sorunu yaşanıyor. Bunun yaşanmasının temel nedeni hak, hukuk ve adaletin herkes için eşit uygulanmamasıdır. Kürtler için daha fazla ayrımcılık, eşitsizlik var. Bir ülkede demokrasi yoksa o ülkede yaşayan halkların kendi temel sorunlarını çözüm olanağı da yok demektir. Ülkenin temel sorunu aslında demokrasinden uzaklaşmış olması. Demokrasiden uzaklaşınca ülkede yaşayan 84 milyon kişiye has meslek sorunları ve etnik sorunlar ortaya çıkmasına neden olur. Çok geniş bir nüfusa sahip olan Kürtler ciddi sorunlar yaşıyor" diye konuştu.

"Halk muhtarını, belediye başkanını, milletvekilini seçiyor fakat devlet beğenmiyor"

Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"Kürt sorununun ilacı demokrasi, insan hakları, evrensel hukuk ve bağımsız yargıdır. Adaletin Diyarbakır ve Ankara’da ayrı uygulandığı bir süreçte Kürt sorununu çözmek mümkün değildir. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde ‘Kürt sorunu var, biz çözeriz’ dedi. Ancak bu sorunu çözmekten uzak kaldığını çok net gördük. Şunu da görmek lazım; insanların seçilme ve seçme hakkı özgürlüğü var. Seçimden bahsediyoruz. Halk Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak, Mardin’de muhtarını, belediye başkanını, milletvekilini seçiyor fakat devlet beğenmiyor.