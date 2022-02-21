CHP’li Kaya: 400 bin öğrenci öğrenim kredisi borcundan dolayı icralık

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2021 yılı itibariyle 5 milyon gencin Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) öğrenim ve katkı kredisi borcunun 5,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Kaya, “Okul bittikten sonra öğrenciler işe girsinler ya da girmesinler bu borçları yüzde 100 katlanarak ödemek zorunda kalıyorlar. Şu anda kredi borcundan dolayı, kendisinin evine babasının evine ya da birinci dereceden bir yakının evine icra gelen 400 bini aşmış öğrenci var” dedi.

CHP’li Kaya, üniversitede okuyan öğrencilerin kredi borçlarına yüzde 100 faiz uygulandığını söyledi. Öğrencilerin iş bulamasa dahi borcunu ödemek zorunda bırakıldıklarını belirten Kaya, öğrencilerin evine icra geldiğini şöyle anlattı:

“Okulu kazanan ama ekonomik olanakları yetersiz olan öğrencilere burs çıkmadığı zaman öğrenciler kredi almak zorunda kalıyorlar. Üniversiteye devam eden 8 milyon 241 bin 997 öğrencinin yaklaşık olarak her yıl 1 milyon 200 bini kredi kullanıyor. 2021 yılı itibariyle 5 milyon gencin KYK borcu 5,5 milyar dolara ulaştı. Okul bittikten sonra öğrenciler işe girsinler ya da girmesinler bu borçları yüzde 100 katlanarak ödemek zorunda kalıyorlar. İki yıl sonra ödeme planı başlıyor. Dört yıl boyunca 20 bin lira kredi almış bir öğrenci, okula bitirdikten sonra işe girsin ya da girmesin buna 48 bin lira para ödemek zorunda kalıyor. Yüzde 100’ün üzerinde bir faiz var. Şu anda kredi borcundan dolayı, kendisinin evine babasının evine ya da birinci dereceden bir yakının evine icra gelen 400 bini aşmış öğrenci var. 2018 yılında 1 milyon 171 bin öğrenci kullanmış. 2019 yılında 1 milyon 190 bin öğrenci kredi kullanmış. 2020 yılında 1 milyon 172 bin öğrenci kredi kullanmış. 2021 yılında ise 1 milyon 32 bine düşmüş.” (ANKA)