CHP'li Karadeniz: Zonguldak limanı kadar, balıkçıya düşman olan bir liman daha görmedim

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz öncülüğünde Artvin Hopa'dan yola çıkan CHP gemisi, Zonguldak'a ulaştı. Denizin kirliliğine ve limanın bakımsızlığına işaret eden Karadeniz, "Ben daha bu Zonguldak ilinin limanı kadar bakımsız, ilgisiz, alakasız ve balıkçıya düşman olan bir liman daha görmedim" dedi.

Karadeniz'in açıklaması şöyle:

"Birçok ilin birçok limanına girdik; ben daha bu Zonguldak ilinin limanı kadar bakımsız, ilgisiz, alakasız ve balıkçıya düşman olan bir liman daha görmedim. Burada yetkili kim varsa buna acil müdahale etmesi lazım. Burada sahipsiz bir liman bırakmışlar."

CHP gemisi önümüzdeki hafta İstanbul limanlarında olacak ve ardından Hatay Samandağ’a kadar olan yolculuğuna devam edecek.