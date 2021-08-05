CHP'li Karaca: Somali'ye 30 milyon dolar bağış yolluyoruz ama yangın oluyor, salgın oluyor millete IBAN yolluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Somali'ye 30 milyon dolar yardım öngören anlaşmaya tepki gösterdi. Karaca, “Somali'ye 30 milyon dolar bağış para yolluyoruz ama yangın oluyor, salgın oluyor millete IBAN yolluyor para yollayın diye" sözleri ile tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çardak ilçesi Gemiş, Beylerli ve Çaltı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kahvehanelerde vatandaşın sorunlarını dinleyen Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Somali'ye 30 milyon dolar yardım öngören karara dikkat çekti. Karaca, "Cumhurbaşkanı bir karar yazdı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Somali'ye 30 milyon dolar bağış para yolluyoruz ama yangın oluyor, salgın oluyor IBAN yolluyor millete, para yollayın diye" sözleri ile tepki gösterdi.

Karaca'nın konuştuğu bir vatandaş ise, iktidarın orman yangınlarıyla mücadelesini eleştirerek, "Ama Marmaris'te kendi konvoyunda 5 ambulans arkasında gidiyor, yangında ölen kişinin ailesini ayağına çağırdı yahu" dedi. Karaca, CHP Çardak İlçe Başkanlığı'nda da partililerle buluşarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaca, "Somali'ye 30 milyon dolar ne demek, kaç tane yangın uçağı alınır o parayla" diye konuştu.