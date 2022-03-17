CHP'li Karaca: Şekerin çuvalı fabrikada 270, toptancıda 700 lira

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Şeker fabrikalarında 50 kilo toz şekeri çuvalının resmi çıkış fiyatı 270 lira olmasına rağmen, toptancılarda 650-700 liradan satılmaktadır. Esnaf, bu fiyata bile toz şekerin 50 kiloluk torbasını almak istemesine rağmen maalesef yok deniliyor ve toz şekeri bulmakta zorlanıyorlar” dedi.

Karaca, esnafın toz şeker bulmakta zorlandığını ve toptancılarda fahiş fiyatlara satılmasını gündeme getirdi. Ramazan Bayramı yaklaşırken toz şekerin fahiş fiyatta satılmasına ilişkin Karaca, “Bu esnaf imalatta kullandığı ham madde toz şekerine ulaşamıyorsa ne yapsın, iş yerini mi kapatsın istiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Karaca şunları söyledi:

“Pastacı, dondurmacı, tatlıcı esnafı, şeker imalatçıları, şekerciler çok zor durumdalar. Şeker fabrikalarında resmi çıkış fiyatı 50 kiloluk toz şeker çuvalının 270 lira olmasına rağmen, toptancılarda 650-700 liradan satılmaktadır. Şekerci esnafı, pastacı esnafı, dondurmacı esnafı bu fiyata bile toz şekerin 50 kiloluk torbasını almak istemelerine rağmen maalesef yok deniliyor ve kendilerinin ham maddesi olan, ana üretim değeri olan toz şeker bulmakta zorlanıyorlar. Hem fiyat anlamında hem bu ürüne ham maddeye erişim anlamında maalesef çok güçlük çekiliyor. Yetkililere ulaştıklarında verilen yanıt daha da çarpıcı. Diyor ki resmi kurum yetkilisi, ‘elimizde var ama piyasaya sürersek o zaman daha sıkıntılı bir süreç yaşanacak. O nedenle biz de yeteri kadar piyasaya sürmüyoruz; gelen talimat böyle.’ Yaklaşan Ramazan ayı.

"Depolarda var olan toz şeker neden piyasaya yeteri kadar sürülmüyor?"

Pastacıların, şekercilerin, dondurmacıların ve tatlıcıların Ramazan ayında bu şekere ulaşmak ve imalatta kullanmak için daha fazla miktarda ihtiyacı olacak. Vatandaşımızın da talebi artacak. Peki şimdi soruyoruz, resmi olarak fabrika çıkış fiyatı 270 lira olan 50 kiloluk toz şeker torbası toptancılarda neden 650 -700 lira? Bu sorunun yanıtını istiyoruz ya da depolarda var olan toz şeker neden piyasaya yeteri kadar sürülmüyor. Bu esnaf ne yapacak? Bu esnaf imalatta kullandığı ham madde toz şekerine ulaşamıyorsa ne yapsın, iş yerini mi kapatsın istiyorsunuz?”