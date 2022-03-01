CHP'li Karaca: Sağlıkçılar 'yaptırım' genelgesiyle susturulmak isteniyor

Sağlık Bakanlığı'nın iş bırakma eylemlerine katılan sağlık çalışanlarına yaptırım içeren genelgesine CHP'li Gülizar Biçer Karaca, "Sağlık emekçilerinin haklı talepleri görmezden gelinip susturulmaya çalışılıyor" diyerek tepki gösterdi.

Karaca, "Bu genelge ile örgütlenme hakkı ortadan kaldırılmak istenmekte. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı engellenmek istenmekte. Sağlık emekçilerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları engellenmek istenmekte. Anayasal hak ve özgürlükler sınırlandırılmaya çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sağlık meslek örgütleri, özlük haklarında iyileştirme yapılmadığı takdirde 14-15 Mart'ta iş bırakacaklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı ise il sağlık müdürlüklerine, göreve gelmeme, iş bırakma eylemlerine katılan sağlık personeli hakkında yapılacak işlemlere ilişkin bir genelde gönderdi.

Genelgede, sağlık çalışanlarının iş bırakma gibi nedenlerle göreve gelmemesinin disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi. Genelgede şunlar kaydedildi:

"Haklı taleplerin en makul ölçüde karşılanacağını bilinmelidir"

"Kamunun yetkili mercileri, sağlık çalışanlarının haklı talep ve beklentilerinin en üst seviyede farkındadır. Bu bakımdan görünürlük ihtiyacı ortadan kalkmış ve kamu, konu ile ilgili çalışmalarını ilgili tüm bakanlıklar nezdinde başlatmıştır. En kısa sürede sorunların ortadan kalkacağı, haklı taleplerin en makul ölçüde karşılanacağını bilinmelidir. Ancak bu iş ve işlemlerin vatandaşlarımızın temel hakkı olan sağlık hizmetini aksatmaya sebep olması hiçbir gerekçeyle mazur görülemez."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye tepki gösterdi. Karaca, şunları söyledi:

"Sağlık emekçilerinin haklı eylemlerini yasaklamak için bir genelge gönderildi"

"Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından sesi duyulmayan sağlık emekçilerinin haklı eylemlerini yasaklamak için bir genelge gönderildi. Bu genelgede Sağlık Bakanı, 'Haklı taleplerinizi biliyoruz, artık bu talepleri tekrar gündeme getirmek için sesinizi duyurmanıza gerek kalmamıştır' diyor. Peki bir yasal düzenleme geldi mi? Gelmedi. Sağlık çalışanlarının taleplerine Bakanlık tarafından yasal düzenlemeyle destek verildi mi? Verilmedi. Deniliyor ki 'Biz duyduk, yapacağız, edeceğiz. Cak, ceklerle sağlık emekçilerinin haklı talepleri görmezden gelinip susturulmaya çalışılıyor.

Bu genelge ile örgütlenme hakkı ortadan kaldırılmak istenmekte. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı engellenmek istenmekte. Sağlık emekçilerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları engellenmek istenmekte. Anayasal hak ve özgürlükler sınırlandırılmaya çalışılmaktadır. Sağlık emekçileri, pandeminin ağır koşullarında aylarca evlerine dahi gitmeden pandemi mücadelesinin en ön saflarında yer aldılar ve mücadele ettiler; şimdi haklarını istiyorlar. Bu şekilde bir genelge ile haklarının kullanılmasının önüne geçemezsiniz. Bu davranışla TCK 108. maddede düzenlenen sendikal örgütlenme hakkını engellemeye ilişkin suç işlemektesiniz. Biz, sizi uyarıyoruz. Sağlık emekçileri haklarını elde edene kadar yanlarında olmaya ve haklı mücadelelerine destek vermeye devam edeceğiz." (ANKA)