CHP'li Karaca: Enflasyon kontrol dışına çıktı, ülkenin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Saraylı ve şürekası, ülke kaynaklarının talan edilmesine göz yumdu, Hazineyi boşalttı. Şimdi, dışarıdan Suudi prenslerden, şeyhlerden, emirlerden ne alırım diyerek “yerli ve milli” politikasını taçlandırıyor!" dedi.

Adana'da pazar ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Enflasyon kontrol dışına çıktı. Enflasyonda rekor üstüne rekor kırılıyor. Ülkenin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor” dedi. Karaca, sözlerine şöyle devam etti:

"Geliri artmadığı için enflasyon altında ezilen vatandaşların bankalara ve finansman kuruluşlarına olan borçları, kredi faizlerinde yaşanan artışa rağmen krizle birlikte hızla büyüdü. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) borcu (takiptekiler de dahil) 17–24 Aralık günleri arasında 12,7 milyar lira daha artarak, 1 trilyon 17 milyar liraya çıktı. Bu borcun 24,4 milyar lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor.

"AKP iktidarı “enkaz” iktidarı olduğunu kanıtladı"

Vatandaşların bankalar ve finansman şirketlerine olan borcunun 807.2 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 210 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 6,7 milyar liralık, kredi kartı borçları ise 6 milyar liralık artış yaşandı.

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları da 18,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,9 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 24,4 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine satıyor olmaları bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor.

Bankaların vatandaştan zamanında tahsil edemedikleri için takibe aldıkları ancak daha sonra da varlık yönetim şirketlerine sattıkları alacaklarından kaynaklanan vatandaşın borcu da Eylül 2021 sonu itibariyle 30,7 milyar lira olarak açıklandı.

Ekonomik güven endeksi, aralık ayında 97,6 değerini alarak 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cumhuriyet tarihinin en buhranlı günlerini bu halka reva gören AKP iktidarı “enkaz” iktidarı olduğunu kanıtladı. Vakit gitme vakti!"