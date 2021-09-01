CHP'li Karaca: Çivril'de protokole garnizon komutanı yerine AKP'liler oturtuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çivril ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında garnizon komutanına protokolde yer verilmediğini öne sürdü. Karaca, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında ordumuzun güzide temsilcileri protokolde yok sayılmış ve onun yerine, protokolde yeri olmayan Ak Parti ilçe başkanı ve gençlik kolları başkanına yer verildi. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Gülizar Biçer Karaca, yaptığı açıklamada, Çivril'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında garnizon komutanına protokolde yer verilmemesine tepki gösterdi. Karaca, şöyle konuştu:

"Çivril'de bir skandal yaşandı"

"Zafer Bayramı kutlamalarında Denizli'nin Çivril ilçesinde büyük bir skandal yaşandı. AKP'nin protokol üyesi olmayan ilçe gençlik kolları başkanı ile ilçe başkanı, protokolde garnizon komutanının yerine oturtuldu. Garnizon komutanı ise arka sıralarda kendisine yer buldu. Oysaki 30 Ağustos, Türk Ordusu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferi ortaya koyan ve bize bugünkü topraklarımızı vatan yapan bayrağımızı, özgürlüğümüzü bize bırakan büyük bir askeri zaferdir.

"AKP ülkede ne kural ne gelenek bıraktı"

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında ordumuzun güzide temsilcileri protokolde yok sayılmış ve onun yerine, protokolde yeri olmayan Ak Parti ilçe başkanı ve gençlik kolları başkanına yer verildi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ordunun, silahlı gücünden çok, askerin silahlı gücünden daha fazla moral gücüne ve moral desteğine ihtiyacı vardır. Siyasette tek adam rejiminin ülkemizi getirdiği yönetememezlik algısı ve yönetememezliğin ortasında, bir de artık ordumuzu ve mukaddes ordu temsilcilerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bize bayram yapan askeri temsilcilerimizi bu şekilde siyasi anlamda kullanarak yok saymaları ve protokolde arka sıralara atmalarını kabul etmemiz mümkün değildir. AKP ülkede ne kural ne kaide ne devlet geleneği tanımamakta ve tüm yerleşmiş geleneklerimizi de yok saymaktadır."