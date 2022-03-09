CHP'li Karabıyık: Üniversite sınavına giriş ücretsiz olmalı

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvuru ücretlerinin yüzde 50 oranında zam yapılmasına tepki göstererek, "Sınava giriş ücretlerini kaldırmalıydı; ancak bu yapılmadığı gibi sınav ücretleri yüzde 50 oranında daha fazla alınıyor" dedi.

Üniversitede lisans (4 yıllık) eğitimi almak için girilmesi gereken TYT ve AYT sınavlarının son başvuru tarihi 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 23.59 olarak belirlenmişti. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılacak adayların her bir oturum için 115 TL ödemek zorunda olması, büyük tepki çekmişti. YKS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımla oturum başına 172,5 TL ve 16-17 Mart 2022 tarihleri olarak belirlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2022 YKS geç başvuru ücretlerinin yüzde 50 zamlı alınmasına tepki gösterdi.

AKP iktidarında öğrencilerin üstün yararının ve ekonomik koşullarının gözetilmediğini ifade eden Karabıyık'ın açıklaması şöyle:

"Yaşadığımız krizde ve enflasyon ortamında gelir kaybına uğrayan, kriz öncesinde de geçim sıkıntısı yaşayan ve bu sorunları derinleşen, belki sınav ücretini son başvuru tarihi geçtikten sonra borçla denkleştiren ailelerin çocukları, bu kriz ortamında yüzde 50 oranında fazla ücret alınarak cezalandırılıyor.

"Sınav ücretleri yüzde 50 oranında daha fazla alınıyor"

Her öğrencinin üniversiteye erişebilmesi için üniversiteye girişte barajı kaldırdığını ve böylece öğrenci üzerindeki psikolojik baskıyı da kaldırdıklarını söyleyenler, öncelikle sınava giriş ücretlerini kaldırmalıydı; ancak bu yapılmadığı gibi sınav ücretleri yüzde 50 oranında daha fazla alınıyor.

Sınava giren öğrencilerin büyük bir bölümü bu ücreti ödeyemeyecek durumdadır. Üniversite başvurusu için işlemlerini yapan ama sınav harcını yatıramayan adayların geç başvuru ücretlerinin yüzde 50 oranında daha yüksek olması, pırıl pırıl gençlerimizin umutlarını, ideallerini yıkmaktır. ÖSYM, bu kriz ortamında geç başvuru ücretlerini yüzde 50 oranında fazla alması uygulamasını geri almalıdır hatta üniversitede okumak, bu eğitimi almak isteyen her gencin anayasal hakkı olduğu için, sınava giriş ücreti dahi olmamalıdır. Sınavların ücretsiz olması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz."