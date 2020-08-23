CHP’li Karabıyık: Bugüne kadar 7’si eski milletvekili AKP’ye yakın 12 kişi rektör yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, rektör atamalarına ilişkin çalışma yaptı. Karabıyık’ın CHP MYK’ya da sunduğu çalışmaya göre, bugüne kadar 7’si eski milletvekili AKP’ye yakın 12 kişi rektör yapıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, çalışmada şu ifadelere yer verildi:

Geçen günlerde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne ataması yapılan eski AKP milletvekili Necdet Ünüvar’ın yanı sıra daha önce 6 farklı eski AKP milletvekili de rektör olarak atandı. Eski AKP Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AKP İstanbul Milletvekili Cevdet Erdöl, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AKP Edirne Milletvekili Necdet Budak Ege Üniversitesi’nde, eski AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde rektör olarak görev yapıyor.

Eski AKP Ankara Milletvekili Aşkın Asan’ın Avrasya Üniversitesi’nde, eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı’nın da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde rektörlük görev süresi doldu.

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın kardeşi Aysun Bay Karabulut, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmıştı. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç’in kardeşi İsmail Güvenç, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne yerel seçimlerde AKP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hasan Gönen de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştı. Söz konusu üç ismin görev süreleri doldu. AKP Kayseri Milletvekili Havva Çalış’ın eşi Mustafa Çalış Erciyes Üniversitesi’nde, 2007 genel seçimlerinde AKP’nin Erzurum Milletvekili aday adayı olan Ömer Çomaklı’nın da Atatürk Üniversitesi’nde rektörlük görevi sürüyor.