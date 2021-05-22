CHP'li Karabat'tan Avrupa Parlamentosu kararına tepki: AKP’nin basiretsiz politikalarının bedeli tüm ülkeye fatura ediliyor

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM AB Komisyonu üyesi Özgür Karabat, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan raporu kabul etmesine tepki gösterirken, "AKP’nin basiretsiz politikalarının bedeli tüm ülkeye bir fatura ediliyor" dedi.

Karabat, “Raporda, Türkiye’ye demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında sert eleştiriler yöneltiliyor. Bu konular uzun zamandır AKP’nin izlediği yönetim anlayışının ülkeye faturası olarak görülmeli. Bu karar esasen Türkiye Cumhuriyeti’ne değil, AKP hükümetine verilmiş bir mesajdır. Oysa hükümetler, gelip geçicidir. Dolayısıyla dönemsel problemlerin ülkelerin kaderini tayin etmesine izin verilmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti gibi çağdaş değerler üzerine inşa edilmiş bir ülkeyle müzakereleri durdurma çağrısı yapılması, ülkemizle kurulan ilişkileri üçüncü ülke düzeyine indirme çağrısıdır. Bu tutum ne AB’nin çağdaşlaşma vizyonuyla ne de Avrupa değerleriyle bağdaşır” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda da Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye’ye sert eleştiriler yönelttiğini hatırlatan CHP’li Karabat, “Hükümet bu uyarılara kulak vermedi. Demokrasi noktasındaki açmazları çözmek yerine, hamasi ve tutarsız politikalar izleme yoluna gitti. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, stratejik bir anlayıştan uzak günübirlik politikalara indirgendi. Bu anlamda Avrupa Parlamentosu kararı, ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adı altındaki yönetim biçimine, artan otoriterleşmeye ve antidemokratik uygulamalara verilen güçlü bir siyasi mesaj olarak görülmelidir.” ifadesini kullandı.

“Bu karar AKP’nin tek adam rejimiyle çağdaş dünyadan koptuğunun tescili niteliğindedir" diyen Karabat açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İleri demokrasi söylemleriyle iktidara gelen AKP’nin başarısız politikalarının bedelini ülkece ödüyoruz. AKP politikalarının yıkıcı sonuçları artık her alanda kendini gösteriyor. Uzun zamandır AB ile ilişkileri mülteciler meselesi üzerinden yürütmeye çalışan AKP’nin bir politikası daha iflas etmiş oldu."

"ABD’deki seçimlerin ardından Trump desteğini kaybeden AKP’nin ülkemiz aleyhine ABD’de alınan kararlara dahi güçlü yanıtlar vermediğini" ifade eden Karabat, “Avrupa’daki seçim sonuçları ve hükümet değişiklikleri Türkiye ile ilişkileri doğrudan etkileyecek. Avrupa ile ilişkileri uzun zamandır mülteci kozuyla yürütmeye çalışan AKP’nin özellikle Almanya’daki ilk seçim sonuçları AB ile ilişkilerde yeni bir döneme geçeceğiz.” düşüncesini dile getirdi.

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