CHP'li Karabat: 'Manda yoğurdu yiyin' diyenler, binlerce ton eti 4 zincir markete ucuza sattı; kamu 610 milyon liradan fazla zarar etti

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 5 bin tondan fazla eti 4 zincir markete ucuza sattığını, söz konusu marketlerin ise bu etleri bir süre beklettikten sonra daha yüksek kârla sattıklarını açıkladı. Karabat " kamu 610 milyon liradan fazla zarar ettirildi" dedi.

Karabat "AKP Hükümeti eliyle büyük bir servet transferi yapılıyor ve toplum da bilerek yoksullaştırılıyor. Temel gıda ürünleri üzerinden dahi belirli sermaye gruplarına kaynak aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

Karabat yaptığı paylaşımda şu açıklamaları yaptı:

"Et almakta zorlanan vatandaşa 'Manda yoğurdu yiyin' diye tavsiye verenler, binlerce ton eti 4 zincir markete ucuza sattı ve kamu 610 milyon liradan fazla zarar ettirildi. Bu kadar da olmaz diyorsunuz ama oluyor. Buyurun ayrıntılara:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, 01.11.2017 ile 31.12.2019 tarihleri arasında 81 ilde mağazaları bulunan 4 zincir markete et satış sözleşmesi imzalandı. Bu zincir marketler neye göre seçildi, muamma.

90 bin tondan fazla et bu 4 zincir markete satılırken, 2017’de 14.9 milyon TL kâr elde edildi. Fakat 2018’de 385.8 milyon TL ve 2019’da 225.2 milyon TL zarar edilmiştir. Ama burada bitmedi...

Sözleşmelerde, yaptırım, denetim ve cezai şart konularına ver verilmedi. Aykırı davranış durumunda ne gibi işlem yapılacağı da belirtilmedi. Böyle olunca 4 zincir market ne yaptı dersiniz? Ucuza aldığı 5 bin tondan fazla eti vatandaşa satmadı!

"Malı götüren 4 zincir market olmuştur"

Et ve Süt Kurumu açık bir şekilde zarar ederken, seçilen 4 market kârlarını da üzerine koyarak onbinlerce ton eti vatandaşa satmıştır. Burada zarar eden kamu ve vatandaş olurken, malı götüren 4 zincir market olmuştur.

Türkiye’de AKP Hükümeti eliyle büyük bir servet transferi yapılıyor ve toplum da bilerek yoksullaştırılıyor. Temel gıda ürünleri üzerinden dahi belirli sermaye gruplarına kaynak aktarılıyor. Söz veriyoruz, bu düzen değişecek!!"