CHP'li Karabat: Dağıtım şirketleri kâr üstüne kâr ederken TEDAŞ niye zarar ediyor?

Geçtiğimiz gün Ukrayna ile imzalanan bir uluslararası anlaşmanın TBMM’de onaylanmasına ilişkin olarak CHP adına söz alan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, enerji zamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 'TEDAŞ'la ilgili birtakım gerçeklerin gölgede kaldığını' ifade eden Karabat, Sayıştay'ın 2020 yılı TEDAŞ raporuna dayanarak "Dağıtım şirketleri kâr üstüne kâr ederken TEDAŞ niye zarar ediyor?” diye sordu.

"102 avukatlı TEDAŞ alacaklarını tahsil etmemiş"

"TEDAŞ 2020 yılında 357 milyon zarar etmiş, geçmiş yıllara ait toplam zararı ise 18 milyar TL. Dağıtım şirketleri kâr üstüne kâr ederken TEDAŞ niye zarar ediyor?” diye soran Karabat, TEDAŞ'ın, dağıtım şirketlerine devredildiğinde bazı alacakları olduğunu ve bunların da bilinçli bir biçimde tahsil edilmediğini savunarak şunları söyledi:

"TEDAŞ dağıtım şirketlerine devredilirken 3,8 milyar alacağı vardı. Bu alacakların tahsil edilip TEDAŞ'a verilmesi gerekiyordu. TEDAŞ'ın hukuk biriminde tam 102 avukatı var. Avukat ordusu olan TEDAŞ bu alacakları tahsil etmiş mi? Hayır. Bu alacakların o günkü dolar değeri ne kadar? 1 milyar 740 milyon dolar. Bu doların bugünkü değeri 23 milyar 490 milyon TL.”

"4,5 milyon vatandaşın faturasına denk"

Bu verilerin Sayıştay raporlarında açıkça ortaya konulduğunu belirten Karabat, açık biçimde kamu zararı yaratıldığını savunarak şöyle konuştu:

“Bu ihmaller sıradan ihmaller değil, birileri vatandaşı değil şirketleri kollamaya devam ediyor. Tahsil edilmeyen 23 milyar 490 milyon TL alacakla bugün 500 liradan yaklaşık 4,5 milyon vatandaşın on aylık faturasını öderdik. İşte size kaynak.”

Yaşanan yolsuzlukların bir tercih meselesi olduğuna değinen Karabat konuşmasına şöyle devam etti:

“İktisat da ekonomi de bir tercih meselesidir. Kimi tercih ediyorsunuz? Altınşehir'de oturan Fatma teyzeyi mi yoksa bu dağıtım şirketlerini mi tercih ediyorsunuz? İnsanları evinde soğuktan dondurmayı mı tercih edeceksiniz, esnafın dondurma tezgâhının fişini çekmesini mi tercih edeceksiniz yoksa bu büyük şirketleri mi tercih edeceksiniz? İşte o zaman sizin renginiz ortaya çıkar!”

"300 milyar ciroya karşılık 8 milyarlık yatırım"

Isparta’da yaşanan ve günlerce devam eden elektrik kesintilerine de değinen Karabat, “8 büyük dağıtım şirketinin 300 milyarlık cirosu var. 300 milyarlık ciroya rağmen bu şirketler sadece 8 milyarlık bir yatırım yapmış. Bu şirketler sadece 8 milyar yatırım yapıyorsa biz gelecekte Isparta ve benzerlerini daha çok konuşuruz. Isparta bu konudaki ihmalin, sorumsuzluğun ve rantın somut bir yansımasıdır. 300 milyarlık elektrik tüketimine, elektrik satışına karşı 8 milyarlık yatırım yapmışlar. Bunun da adı "reform" oluyor, bunun adı "reform" değil talandır!” dedi.