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CHP'li Karabat: Çiçeği burnunda bakanımız Nureddin Nebati'nin, nurtopu gibi ikinci maaşı varmış

02 Aralık 2021 01:44

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan eski AKP milletvekili, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati'nin Türk Telekom yönetim kurulunda olduğunu hatırlattı.

Karabat, Twitter hesabından şu bilgileri aktardı: 

"Çiçeği burnunda bakanımız Nureddin Nebati'nin, nurtopu gibi ikinci maaşı varmış. Siz tahmin etmeden söyleyeyim; Türk Telekom'dan... Durun daha bitmedi. Şayet 'Şahsım'ın atadığı bir kişinin CV'si bu kadar hafif kalabilir mi? Devam ediyoruz..."

TIKLAYIN | Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde 1 yıl kalabildi, ‘görevden affını’ istedi, yerine Nureddin Nebati atandı!

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