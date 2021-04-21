CHP'li Kaplan: Motorlu kuryeler “Çok Tehlikeli Meslekler” grubuna dâhil edilmeli

CHP Milletvekili İrfan Kaplan, pandemi döneminde az 203 motosikletli kuryenin yaşamını yitirdiğini belirterek, motorlu kuryelerin “Çok Tehlikeli Meslekler” grubuna dâhil edilmeleri gerektiğini söyledi.

Salgın döneminde sokağa çıkma yasakları ile birlikte motorlu kuryelerin iş yükü üç katına çıkarak kaza riski daha da arttı. CHP’li Kaplan, “Kuryelerden beş tane paketin yarım saatte dağıtmalarını ve günlük ortalama 100- 120 TL yevmiye için 100-150 km yol yapmaları isteniyor” dedi.

İşverenler tarafından sağlanması gereken koruyucu kıyafetlerin fahiş fiyatlı olması sebebiyle temininin zor olduğunu hatırlatan Kaplan, “Koruyucu kıyafetlerde vergi yükü kaldırılmalıdır. Hayati öneme sahip olan koruyucu kıyafetlerin temini kolaylaştırılmalıdır. Mesleki yeterlilik belgesi dâhilinde olan koruyucu kıyafet şartı getirilmeli ve denetlenmelidir” dedi.