CHP'li Kaftancıoğlu'ndan şehit polisin ailesine taziye ziyareti

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri olan Erkan Gökteke şehit oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Şehit Gökteke'nin Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki polis aracına ateş açıldı. Araçtaki narkotik ekibinden polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı polislerden Erkan Gökteke tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da olayın ardından Bağcılar İlçe Başkanı Murat İmrek ile birlikte şehit polis memuru Erkan Gökteke'nin Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kaftancıoğlu daha sonra yaralı polis memurunun tedavi gördüğü hastaneyi de ziyaret etti