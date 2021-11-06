CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İstanbul seçiminin ardından ağladığını söyleyen Bakan Soylu'ya: Kıyamam, beni de üzdün şimdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlerden İstanbul seçimlerini AKP'nin kaybetmesinin ardından ağladığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Kıyamam, beni de üzdün şimdi" diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında ''Ben İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım'' ifadelerini kullandı.

CHP'li Kaftancıoğlu da Twitter'dan Soylu'nun sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Kıyamam, beni de üzdün şimdi:) Bugünden söyleyeyim çok yakında bir kez daha üzeceğiz. Küsme, darılmaca yok #AzKaldı" yazdı.

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