CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a dava yanıtı: Gerçekleri ortaya koymak, siyasi eleştiri yapmak, hukuk karşısında hakkını aramak ise hepimize yasak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında 500 bin liralık dava açtığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Gerçekleri ortaya koymak, siyasi eleştiri yapmak, hukuk karşısında hakkını aramak ise hepimize yasak!" değerlendirmesini yaptı.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasallaştırdıkları ve araçsallaştırdıkları yargıda her türlü iftira, hakaret onlara serbest; gerçekleri ortaya koymak, siyasi eleştiri yapmak, hukuk karşısında hakkını aramak ise hepimize yasak! Yeni dava açıklamadaki ifadeye :) Yok öyle yağma! Korkutacaklarını sanıyorlar" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Erdoğan, önceki gün Kaftancıoğlu'na 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun Erdoğan için, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" ifadelerini kullandığı, bu açıklamaların, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Dilekçede, yüzde 50'den fazla oy alarak seçilen Erdoğan'ın "kişilik haklarını zedelendiği" belirtildi.