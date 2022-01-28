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Politika

CHP’li kadın vekiller, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ı ziyaret etmek için başvuru yaptı

Adalet Bakanlığı’nın izin vermesi durumunda CHP’li vekiller 2 Şubat günü Kabaş’ın yanına gidecek

28 Ocak 2022 11:48

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığından bir heyet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret gerekçesi ile tutuklanan gazeteci Sedaf Kabaş’ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı. Bakanlıktan izin gelirse vekiller 2 Şubat’ta Kabaş’ı ziyaret edecekler.
 
CHP’li kadın vekiller katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ı ziyaret etmek için, Adalet Bakanlığı’na izin başvurusu yaptı. 
 
Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'e konuşan Karaca, şöyle dedi:
 
"Kendisi bir gazetecidir ve düşüncelerini ifade edebilir. Velev ki Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak algılanacak olsa bile cezanın alt sınırı, üst sınırına baktığımız zaman tutuklamayı gerektirmeyecek bir cezai süreleri vardır. Bir hukukçu olarak benim de vicdanımı sızlatan Sedef Kabaş henüz gözaltındayken, henüz tutuklama kararı verilmemişken, Adalet Bakanı yaptığı açıklama ile açıkça hakimlere ve savcılara oradan tutuklayın talimatı verir gibi ‘Gözünün yaşına bakmayın, cezanın alt üst sınırına bakmayın tutuklayın’ der gibi bir açıklama yaptı. Adalet Bakanı, adaleti sağlamakla, tarafsız yargının sorumluluklarını yerine getirmekle sorumlu olan bir makamdır. Orada sırf Cumhurbaşkanı'na kendini göstermek için hukuku ve bağımsız yargıyı böyle ayaklar altına alamaz. Adaletin Bakanı olarak yargı bağımsızlığını bu derece perişan edemez. Biz bunun için ziyaret edeceğiz. Bir dayanışma ziyareti."
 
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