CHP’li kadın vekiller, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ı ziyaret etmek için başvuru yaptı

"Kendisi bir gazetecidir ve düşüncelerini ifade edebilir. Velev ki Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak algılanacak olsa bile cezanın alt sınırı, üst sınırına baktığımız zaman tutuklamayı gerektirmeyecek bir cezai süreleri vardır. Bir hukukçu olarak benim de vicdanımı sızlatan Sedef Kabaş henüz gözaltındayken, henüz tutuklama kararı verilmemişken, Adalet Bakanı yaptığı açıklama ile açıkça hakimlere ve savcılara oradan tutuklayın talimatı verir gibi ‘Gözünün yaşına bakmayın, cezanın alt üst sınırına bakmayın tutuklayın’ der gibi bir açıklama yaptı. Adalet Bakanı, adaleti sağlamakla, tarafsız yargının sorumluluklarını yerine getirmekle sorumlu olan bir makamdır. Orada sırf Cumhurbaşkanı'na kendini göstermek için hukuku ve bağımsız yargıyı böyle ayaklar altına alamaz. Adaletin Bakanı olarak yargı bağımsızlığını bu derece perişan edemez. Biz bunun için ziyaret edeceğiz. Bir dayanışma ziyareti."